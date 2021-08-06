В Алтайском крае за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 63 745, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+31), Рубцовске (+20), Заринске (+14) и Новоалтайске (+12).

Выздоровели за весь период 49 637 человек, в том числе 127 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4096 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 788 заражённых, из них 221 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1153 койки.