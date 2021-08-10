В Барнауле женщина заказала в интернете стиральную машинку, а получила бейсболку

Жительница Барнаула 1971 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в региональном МВД.
Горожанка рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже портативной стиральной машинки за три тысячи рублей и решила её заказать. В ходе переписки с продавцом стороны договорились, что товар будет отправлен посылкой, а денежные средства заявительница отдаст в почтовом отделении.
Когда посылка пришла, женщина оплатила её, а открыв, обнаружила внутри бейсболку и обёрточную бумагу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Комментарии
Зато такой бейсболки, наверное, больше ни у кого в Барнауле нет
портативных стиральных машин не бывает)
Портативная стиральная машина это пакет из магнита.
А забрать деньги на почте тут же?
какое мошенничество, могли на складе бонально перепутать товар. С магазом связывались? Было у меня такое, заказывал я бачок омывателя на авто, а пришел конверт с бумагой., как оказалось это какая то бумага для печати на спецпринтерах с помощью которой на кружки переводят картинки. обратился в магазин - извинились, прислали моё заказ. даже не потребовав возврата этой макулатуры. Согласен цены разные НО....принцип тот же. Прежде чем в ментовку и СМИ бежать, надо разобраться
портативных стиральных машин не бывает)
https://ru.xiaomitoday.it/xiaomi-lavatrice-portatile-pieghevole.html
Сегодня все есть. И ошибки тоже,