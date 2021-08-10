В Барнауле женщина заказала в интернете стиральную машинку, а получила бейсболку

Жительница Барнаула 1971 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в региональном МВД.

Горожанка рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже портативной стиральной машинки за три тысячи рублей и решила её заказать. В ходе переписки с продавцом стороны договорились, что товар будет отправлен посылкой, а денежные средства заявительница отдаст в почтовом отделении.

Когда посылка пришла, женщина оплатила её, а открыв, обнаружила внутри бейсболку и обёрточную бумагу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".