Студенты АлтГТУ прошли военные учебные сборы и вернулись в Барнаул

Студенты АлтГТУ закончили обучение в воинской части Топчихи и вернулись в Барнаул. На железнодорожном вокзале их встречали ректор Андрей Марков, проректор по непрерывному образованию Станислав Хомутов, начальник военного учебного центра АлтГТУ Виктор Рубан, а также родные и друзья.

В этом году учебные сборы прошли около 300 студентов АлтГТУ. Из них около 170 обучались по программам военной подготовки офицеров запаса и около 130 – по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса.

Учебные сборы – это последний и наиболее интересный этап обучения студентов по программам военной подготовки. Они проводятся с целью закрепления на практике знаний, полученных при изучении военных дисциплин.

На сборах в воинской части студенты принимают военную присягу и в течение месяца учатся обслуживанию и ремонту бронетанковой и автомобильной техники, водят боевую технику, отрабатывают элементы общевойскового боя и многое другое.

Напомним, что в военном учебном центре АлтГТУ студенты проходят обучение по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса. Срок обучения по программам подготовки офицеров запаса (танкисты и автомобилисты) – 2,5 года, сержантов запаса (танкисты) и солдат запаса (повара) – 2 года. По окончанию обучения студентам присваивается воинское звание "лейтенант", "сержант" или "рядовой" с последующим зачислением в запас.

В Алтайском крае только студенты технического университета могут за время обучения в вузе пройти обучение в ВУЦ.

Ежегодно в военный учебный центр поступают на конкурсной основе около 300 студентов очного отделения технического университета. Обучение в центре для студентов бесплатное. Всего в ВУЦ обучается около тысячи студентов АлтГТУ.