274 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 849 человек, в т.ч. 4434 ребёнка. Выздоровели всего 50 235 человек (+ 191). Умерло 4185 человек (+ 19), все взрослые", – сказано в сообщении.

По состоянию на 10 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2882 человека. Кроме этого, 528 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 235.