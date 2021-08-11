В онкоцентре "Надежда" закрыли отделение из-за заражения пациента коронавирусом

В краевом онкодиспансере "Надежда" закрыли торакальное отделение № 1 из-за заражения одного из пациентов коронавирусом. Госпитализация в это отделение временно приостановлена.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе онкологического центра, ранее госпитализированные пациенты долечиваются. Вновь поступающие больные перераспределяются в торакальное отделение № 2. В остальном диспансер работает в штатном режиме, пациентам в медицинской помощи не отказывают.

Работа отделения возобновится после тестирования персонала и выполнения санитарно-эпидемиологических процедур, предписанных Роспотребнадзором в подобных ситуациях.