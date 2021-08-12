25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, а число погибших с начала пандемии выросло до 4234 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 396 человек, в т.ч. 4472 ребёнка. Выздоровели всего 50 545 человек (+ 158). Умерло 4234 человека (+25), все взрослые.

По состоянию на 11 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2847 человек.

Кроме этого, 495 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 232.