25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, а число погибших с начала пандемии выросло до 4234 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Также за прошедшие сутки выявили 275 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 396 человек, в т.ч. 4472 ребёнка. Выздоровели всего 50 545 человек (+ 158). Умерло 4234 человека (+25), все взрослые.
По состоянию на 11 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2847 человек.
Кроме этого, 495 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 232.
Комментарии
"Толк" сообщает, что все 25 скончались именно от ковида.
Я не понимаю— людей совсем перестали лечить
Складывается полное ощущение, что Алтай и его население являются полигоном для н-ского "вектора", где был разработан вирус.
Каждый час по человеку...
пока работают по протоколам так и будет
Не понимаю - что происходит в Алтайском крае??! Почему у нас такая высокая смертность в сравнении с другими регионами? Совсем некому лечить? Нечем лечить? Везде лгут - а мы режем правду??
50545 выздоровевших + 4234 умерших + 2847 болеющих = 57626. Где еще 7770 ? Дома болеют?
12.08.2021 15:13
- гость -
Что непонятного? Процент вакцинированных даже сейчас ниже среднего по России на 5%. Плюс туристы, плюс совершенно наплевательское отношение к средствам защиты.
У меня вопрос : прививки не помогают или вообще способствуют?
12.08.2021 15:53
- гость
Все правильно говорите!
12.08.2021 16:06
- гость -
А не надо сертификаты покупать!
Интересный момент: в дни с лучшей статистикой все было строже, а при таком росте власти сидят на попе ровно и ни каких мер не принимают
гостю 16:07 - так скоро выборы
Почему опять по городам нет статистики?!
12.08.2021 16:35
Гость
На Алтапрессе есть.
25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае
Вакцинированные есть? Если нет, надо сообщать. А если сообщений нет, делается соответствующий вывод
Статистика очень далека от истинных цифр.