25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за сутки зарегистрировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 946 человек, в том числе 4529 детей. Выздоровели всего 50 846 человек (+ 151). Умерло 4285 человек.

По состоянию на 14 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2854 человека.

Кроме этого, 482 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 799, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220.