Специалисты рассказали о простом продукте, который поможет восстановиться после COVID

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о продуктах, которые полезны при реабилитации от коронавируса. Слова специалиста приводит РИА Новости.
"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", – отметила Провоторова.
По её словам, необработанные или цельнозерновые продукты, особенно овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, богаты необходимыми для нормальной работы ЖКТ элементами.
Также эксперт порекомендовала добавить в рацион овощи, фрукты, бобовые, растительные масла, орехи и кисломолочные продукты умеренной жирности.
Комментарии
И в чем отличие этого питания от обычного ЗОЖ? Или просто хочется еще цены наних поднять?
Т.е клетчатка + витамин В. Ну что ж куплю нефильтрованного пивка с ржанными сухариками . Кисломолочку и так надо есть. А для восстановления лёгких лучше маслице.
Орехи - довольно тяжёлая пища для организма.
1 грецкий орех в день-цена вопроса 5 руб.
20.08.2021 11:13
- гость -
Орехи - довольно тяжёлая пища для организма.
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Один орех в день, но каждый день никому вреда не нанесет. Никто же не говорит, что эти орехи нужно килограммами поглощать.