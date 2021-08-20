Специалисты рассказали о простом продукте, который поможет восстановиться после COVID

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о продуктах, которые полезны при реабилитации от коронавируса. Слова специалиста приводит РИА Новости.

"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", – отметила Провоторова.

По её словам, необработанные или цельнозерновые продукты, особенно овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, богаты необходимыми для нормальной работы ЖКТ элементами.

Также эксперт порекомендовала добавить в рацион овощи, фрукты, бобовые, растительные масла, орехи и кисломолочные продукты умеренной жирности.