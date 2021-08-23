В Алтайском крае за сутки выявили 265 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 68 384, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+79 человек за сутки), Бийске (+16) и Новоалтайске (+10).

Выздоровели за весь период 52 096 человек, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4506 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 823 заражённых, из них 202 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1454 койки.