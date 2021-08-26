Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 165, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+85 человек за сутки), Бийске (+21) и Славгороде (+16).
Выздоровели за весь период 52 639 человек, в том числе 151 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4579 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 654 заражённых, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1165 коек.
Комментарии
3% населения Алтайского края за 1.5 года.
Это всё, что достаточно знать об адекватности статистического учета.
Цифры есть.
Смысла нет.
Что там статистика.Главное чтоб тебя не коснулось.А то схватит за лёгкие влажными лапами...Организму справляться помогает вакцина.
Статистика за сутки в Польше с населением около 38 миллионов:
0 заболевших, 0 умерших.
Сколько тестов было сделано в Польше? За сутки.
ранее врач, который лечил бывшего президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленко привёл аргумент о "рукотворности" коронавирусной инфекции. Он убеждён, что вирус появился не просто так, а был создан искусственно.
В качестве "создателя" вируса Зеленко назвал доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины.(с)
Сколько тестов было сделано в Польше? За сутки.
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Как живут в Польше можно посмотреть на ютьюбе.
Если ещё 3 года назад уровень жизни у них был в три раза выше нашего, то сейчас уже в 4 - 5 раз.
26.08.2021 13:00
- гость -
Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.
Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.
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Эти "вбросы" и "фейки" всего лишь навсего цитаты из официально зарегистрированных СМИ.
26.08.2021 13:43
- гость -
И? Мало ли кто у нас зарегистрирован. Маша Шукшина вон тоже вроде как на официально зарегистрированном ресурсе всякую чушь транслирует.
И? Мало ли кто у нас зарегистрирован.
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Можете писать доносы на СМИ, если конечно не боитесь уголовной ответственности за лжендоносительство и клевету.
В польшу пиндосы вваливают миллиарды.
26.08.2021 14:14
- гость -
Лучше на вас написать,а там разберутся,лжедоносительство или клевета.
Лучше на вас написать,а там разберутся,лжедоносительство или клевета.
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Пишите!
Вот только когда вас за клевету и лжедоносительство отправят в камеру, имейте ввиду, что вам, когда вы назовёте зекам статью и они узнают, что вы стукач, все зубы выломают и в параше прополоскают.
Проще говоря, опустят. Так там таких "любят".
26.08.2021 15:37
- гость -
скунс, брысь отсюда
26.08.2021 13:30
- гость -
Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.
Может это вам пора глаза открыть и читать информацию не только в коментариях, но и на других сми.
И еще : не говори мне что я должен делать, и я не скажу куда тебе пора идти....
В польше очень очень средний уровень жизни. и тот кто восхищается ихжизнью, либо не знает настоящее положение дел, либо проплаченный казачок.
26.08.2021 15:37
- гость -
О, ышшо один опытный "сиделец" и воспеватель блатной романтики...
26.08.2021 15:37
- гость -
Уймите фантазии.