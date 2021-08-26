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Новости

Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч человек

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили 260 новых случаев заболевания
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 165, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+85 человек за сутки), Бийске (+21) и Славгороде (+16).

Выздоровели за весь период 52 639 человек, в том числе 151 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4579 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 654 заражённых, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1165 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 12:13
- гость -

3% населения Алтайского края за 1.5 года.
Это всё, что достаточно знать об адекватности статистического учета.
Цифры есть.
Смысла нет.

26.08.2021 12:20
- гость -

Что там статистика.Главное чтоб тебя не коснулось.А то схватит за лёгкие влажными лапами...Организму справляться помогает вакцина.

26.08.2021 12:26
- гость -

Статистика за сутки в Польше с населением около 38 миллионов:
0 заболевших, 0 умерших.

26.08.2021 12:58
- гость -

Сколько тестов было сделано в Польше? За сутки.

26.08.2021 13:00
- гость -

ранее врач, который лечил бывшего президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленко привёл аргумент о "рукотворности" коронавирусной инфекции. Он убеждён, что вирус появился не просто так, а был создан искусственно.

В качестве "создателя" вируса Зеленко назвал доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины.(с)

26.08.2021 13:02
- гость -

Сколько тестов было сделано в Польше? За сутки.
-------
Как живут в Польше можно посмотреть на ютьюбе.
Если ещё 3 года назад уровень жизни у них был в три раза выше нашего, то сейчас уже в 4 - 5 раз.

26.08.2021 13:30
- гость -

26.08.2021 13:00
- гость -

Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.

26.08.2021 13:43
- гость -

Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.
-------
Эти "вбросы" и "фейки" всего лишь навсего цитаты из официально зарегистрированных СМИ.

26.08.2021 13:53
- гость -

26.08.2021 13:43
- гость -
И? Мало ли кто у нас зарегистрирован. Маша Шукшина вон тоже вроде как на официально зарегистрированном ресурсе всякую чушь транслирует.

26.08.2021 14:14
- гость -

И? Мало ли кто у нас зарегистрирован.
-------
Можете писать доносы на СМИ, если конечно не боитесь уголовной ответственности за лжендоносительство и клевету.

26.08.2021 15:22
- гость -

В польшу пиндосы вваливают миллиарды.

26.08.2021 15:26
Гость

26.08.2021 14:14
- гость -
Лучше на вас написать,а там разберутся,лжедоносительство или клевета.

26.08.2021 15:37
- гость -

Лучше на вас написать,а там разберутся,лжедоносительство или клевета.
--------
Пишите!
Вот только когда вас за клевету и лжедоносительство отправят в камеру, имейте ввиду, что вам, когда вы назовёте зекам статью и они узнают, что вы стукач, все зубы выломают и в параше прополоскают.
Проще говоря, опустят. Так там таких "любят".

26.08.2021 15:55
- гость -

26.08.2021 15:37
- гость -
скунс, брысь отсюда

26.08.2021 15:58
- гость -

26.08.2021 13:30
- гость -
Уймитесь, наконец, со своими вбросами. За фейковую информацию полагается ответственность.

Может это вам пора глаза открыть и читать информацию не только в коментариях, но и на других сми.
И еще : не говори мне что я должен делать, и я не скажу куда тебе пора идти....

26.08.2021 16:00
- гость -

В польше очень очень средний уровень жизни. и тот кто восхищается ихжизнью, либо не знает настоящее положение дел, либо проплаченный казачок.

26.08.2021 17:01
- гость -

26.08.2021 15:37
- гость -
О, ышшо один опытный "сиделец" и воспеватель блатной романтики...

26.08.2021 17:03
Гость

26.08.2021 15:37
- гость -
Уймите фантазии.

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