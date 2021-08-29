В Алтайском крае за сутки выявили 253 случая коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 928, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+73 человека за сутки), Бийске (+18), а также в Рубцовске (+17) и Заринске (по +11).
Выздоровели за весь период 53 111 человек, в том числе 104 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4 649 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 607 заражённых, из них 219 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 992 койки.
Комментарии
Совсем запутались с цифрами: вчера общее количество летальных случаев было 4626, а сегодня чудесным образом их стало 3534.
Это КАК???
29.08.2021 13:44
- гость -
Вот так
Всего в регионе зарегистрировали 4 649 летальных случаев.
Опять растет количество пациентов на ИВЛ.
Ковидострашилки
29.08.2021 15:57
- гость -
Исправили)
29.08.2021 15:57
- гость -
Исправили)
29.08.2021 17:31
Проxoдимец
Конечно, что же же по-вашему? Вот только сегодня похоронили молодую женщину - умерла от тяжелой формы ковида. Но вы ничего, и дальше не бойтесь, авось, вас пронесет.
29.08.2021 17:31
Проxoдимец
Конечно, что же еще по-вашему? А мы вот только сегодня похоронили молодую женщину - умерла от тяжелой формы ковида. Но вы ничего, и дальше не бойтесь, авось, вас и обойдет.