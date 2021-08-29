В Алтайском крае за сутки выявили 253 случая коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 928, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+73 человека за сутки), Бийске (+18), а также в Рубцовске (+17) и Заринске (по +11).

Выздоровели за весь период 53 111 человек, в том числе 104 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4 649 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 607 заражённых, из них 219 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 992 койки.