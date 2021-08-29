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В Алтайском крае за сутки выявили 253 случая коронавируса

, ИА "Амител"
Скончались ещё 23 пациента
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 69 928, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+73 человека за сутки), Бийске (+18), а также в Рубцовске (+17) и Заринске (по +11).

Выздоровели за весь период 53 111 человек, в том числе 104 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4 649 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 607 заражённых, из них 219 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 992 койки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.08.2021 13:44
- гость -

Совсем запутались с цифрами: вчера общее количество летальных случаев было 4626, а сегодня чудесным образом их стало 3534.
Это КАК???

29.08.2021 15:57
- гость -


29.08.2021 13:44
- гость -
Вот так



Всего в регионе зарегистрировали 4 649 летальных случаев.

29.08.2021 16:14
- гость -

Опять растет количество пациентов на ИВЛ.

29.08.2021 17:31
Проxoдимец

Ковидострашилки

29.08.2021 17:51
- гость -

29.08.2021 15:57
- гость -
Исправили)

29.08.2021 17:51
- гость -

29.08.2021 15:57
- гость -
Исправили)

29.08.2021 17:54
- гость -

29.08.2021 17:31
Проxoдимец
Конечно, что же же по-вашему? Вот только сегодня похоронили молодую женщину - умерла от тяжелой формы ковида. Но вы ничего, и дальше не бойтесь, авось, вас пронесет.

29.08.2021 17:55
- гость -

29.08.2021 17:31
Проxoдимец
Конечно, что же еще по-вашему? А мы вот только сегодня похоронили молодую женщину - умерла от тяжелой формы ковида. Но вы ничего, и дальше не бойтесь, авось, вас и обойдет.

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