Врач назвал запрещённые перед прививкой от ковида продукты

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов призвал перед прививкой от коронавируса временно отказаться от продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. В противном случае вакцина будет переноситься тяжелее.
В интервью радио Sputnik специалист рекомендовал не есть перед процедурой сладкое и прочие продукты с высоким содержанием углеводов (например, картофель, хлеб и каши). Кроме того, перед прививкой примерно в два раза следует сократить и количество потребляемых фруктов – особенно бананов, дыней и винограда. А вот от цитрусовых можно и не отказываться, утверждает специалист.
Также перед вакцинацией нужно избегать всего, что способно вызвать аллергию, и постараться не переедать. При этом вносить изменения в рацион лучше всего за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее.
Комментарии
И не дышать
только это личное мнение этого врача, а не научно доказанные данные
Бред какой-то, это сколько картофеля и хлеба надо съесть, чтобы сахар поднялся у не больного сахарным диабетом, а те кто следит за углеводами, тот и так много не съест, то же самое с аллергией, у кого она есть - он рисковать здоровьем не будет независимо от того делать ему прививку или нет. У меня сахарный диабет 2 типа, позавчера прошла ревакцинацию, чувствую себя нормально, чего и вам желаю.
Дыней???? Это шо за язык?
11.25 Опередили: правильно ДЫНЬ
Пора законодательно запретить всевозможные интервью всевозможных врачей, как это сделано в полиции - по всем вопросам в пресслужбу. Ну какое отношение сей врач имеет к иммунологии? Его мнение сродни мнению тётимашисоседки.Но СМИ с каким-то упороством публикуют подобную лабуду и наверное ещё и платят за это.Ну не берёте же вы интервью у автомеханика на тему исправности самолётов.
А вы голодайте трое суток до и трое после прививки
"Пора законодательно запретить всевозможные интервью всевозможных врачей," и политологов и самое злободневное - показывать принудительно рекламу.
Задача Амис , что бы ты по страничкам походил. При каждом переходе - реклама подгружается и жизь удалась !
А ты думал тебя хотят приобщить к чему то светлому ?
А вы голодайте трое суток до и трое после прививки
Лучше 40 дней.
Про ограничения не знала, привилась, всё нормально.
Никакой вакцины против ВИЧ инфекции после 40 лет поисков...
Никакой надёжной вакцины против гриппа...
Нет методов лечения синдрома Альцгеймера...
Никаких надёжных средств лечения рака после 100 лет поисков...
Ничего...
Не успевает странным образом появиться новый вирус, как четыре разных фармацевтические компании, одновременно, создают вакцину, которой мы должны прививаться под угрозой ограничения наших гражданских прав и свобод.
Феерично!
(C) Павел Астахов's Journal
30.08.2021 14:05
- гость -
причем за 2 месяца уложились
30.08.2021 11:25
- гость -
Дыней???? Это шо за язык?
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Рыбов! Рыбов продаете?