В России за сутки выявили 18 368 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 368 – до 6 937 333. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Петербурге (+1312 человек за сутки), Москве (+1229) и Московской области (+543). В Алтайском крае выявили ещё 246 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 199 379 человек, в том числе 18 325 – за последние сутки.

Скончались ещё 790 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 184 014 летальных случаев.