Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 71 тысячу

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 167, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+67 человек за сутки), Рубцовске (+14) и Бийске (+13).

Выздоровели за весь период 54 142 человека, в том числе 335 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4774 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 536 заражённых, из них 212 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1002 койки.