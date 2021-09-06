Такой день. Смертельный наезд на пешеходов в Барнауле и перевод школьников на удалёнку

Две женщины погибли, после того как их сбил КамАЗ на Змеиногорском тракте в Барнауле. Ещё одну горожанку госпитализировали.

Школьников из двух сёл перевели на удалённое обучение. Причиной этого стал подтверждённый COVID-19 у единственного водителя школьного автобуса.

Жительница села Плотниково в Каменском районе во время работ в поле нашла предмет, похожий на гранату. Обследовать территорию отправили сапёров.

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2022 год. Она превысила 11 тысяч рублей.

ОНФ инициировал проверку общественного транспорта Барнаула после неадекватного поведения водителя 1 сентября. Тогда школьника стошнило в салоне, а вместо помощи ему предложили убрать за собой или заплатить за уборку.

Депутат АКЗС Владимир Попов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Теперь его фамилию придётся вычёркивать вручную почти из 500 тысяч бюллетеней.

В мэрии Барнаула представили программу на День города, который состоится 11 сентября, – пусть и без концертных программ и фейерверков. В основном горожан ждут выставки и спортивные мероприятия.