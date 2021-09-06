Депутат АКЗС Владимир Попов, претендовавший на место в Госдуме по Рубцовскому округу, снял свою кандидатуру с выборов. По данным источников amic.ru, это произошло ещё в субботу, 4 сентября. Официально об этом могут объявить 6 сентября.
О причинах такого решения со стороны Попова, считавшегося одним из фаворитов предвыборной гонки, неизвестно. Получить комментарий теперь уже экс-кандидата на момент публикации не удалось. Поскольку избирательные бюллетени были напечатаны заранее, теперь фамилию Попова придётся вычёркивать вручную почти из 500 тысяч бюллетеней.
Напомним, Владимир Попов стал единственным самовыдвиженцем в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей для регистрации на выборах. Его конкурентами стали представители от четырёх парламентских партий и нескольких небольших политобъединений. Это Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова ("Справедливая Россия – За правду"), Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Павел Чеснов ("Российская партия свободы и справедливости"), Виктор Дворников ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Елена Курносова ("Коммунисты России") и Андрей Крылов ("Яблоко").
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября. В состав Рубцовского округа входят Индустриальный район Барнаула, Алейск, Рубцовск, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский и Шипуновский районы. Всего на территории округа проживают около 499 тысяч избирателей.
Комментарии
Купили? или компромат нарыли?
Кто как, я игнорирую сию клоунаду.......
Привет от двоюродной сестры СиСи Кэтч
ЕР очень надеется что все сию клоунаду проигнорируют, чтобы они еще поправили. Они даже посты по игнору клоунады сами пишут
6.09.2021 11:15
Сибиряк из Рубцовска
Чем больше людей игнорируют выборы, тем лучше едросам! Наоборот, надо идти и голосовать против правящей партии!
6.09.2021 11:44
- гость -
А чем остальные лучше ЕР???
Все они одного поля ягоды
А чем остальные лучше ЕР???
Все они одного поля ягоды
___________
КПРФ и СР не голосовали за поднятие пенсионного возраста.
Правят не партии ,а состоятельные люди. Они и будут править Капитализм.
КПРФ и СР не голосовали за поднятие пенсионного возраста.
Но я смеюсь с их "отменим пенсионную реформу!" Каким образом? Надеются взять большинство мандатов? Дедушка с родинкой уже побеждал Ельцина и что? Всё это клоунада.
Но я смеюсь с их "отменим пенсионную реформу!" Каким образом
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Кстати, к такому решению, возможно, скоро и ЕР придет.
6.09.2021 14:35
- гость -
Да ладно! Неужели пенсионный фонд пухнет от денег?
Если уже решают запустить чартерные поезда из Узбекистана для завоза рабочих.
Или- они пусть работают,а россиянам в 40 лет пожаловать на безбедную пенсию?
Такое "решение" ЕР действительно до 21 сентября 2021 года,потом можно не вспоминать.