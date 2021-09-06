Депутат АКЗС Владимир Попов, претендовавший на место в Госдуме по Рубцовскому округу, снял свою кандидатуру с выборов. По данным источников amic.ru, это произошло ещё в субботу, 4 сентября. Официально об этом могут объявить 6 сентября.

О причинах такого решения со стороны Попова, считавшегося одним из фаворитов предвыборной гонки, неизвестно. Получить комментарий теперь уже экс-кандидата на момент публикации не удалось. Поскольку избирательные бюллетени были напечатаны заранее, теперь фамилию Попова придётся вычёркивать вручную почти из 500 тысяч бюллетеней.

Напомним, Владимир Попов стал единственным самовыдвиженцем в Алтайском крае, кто сумел собрать подписи избирателей для регистрации на выборах. Его конкурентами стали представители от четырёх парламентских партий и нескольких небольших политобъединений. Это Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова ("Справедливая Россия – За правду"), Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Павел Чеснов ("Российская партия свободы и справедливости"), Виктор Дворников ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Елена Курносова ("Коммунисты России") и Андрей Крылов ("Яблоко").

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября. В состав Рубцовского округа входят Индустриальный район Барнаула, Алейск, Рубцовск, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский и Шипуновский районы. Всего на территории округа проживают около 499 тысяч избирателей.