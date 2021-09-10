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В Алтайском крае две поликлиники перевыполнили план по вакцинации от коронавируса

, ИА "Амител"
Ещё несколько медучреждений близки к завершению поставленного норматива
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Городская поликлиника № 10 Барнаула и поликлиника горбольницы № 2 Бийска выполнили план по вакцинации от коронавируса уже более чем на 100% и продолжают прививать граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Ещё несколько медучреждений близки к завершению поставленного норматива: это горбольница № 3 Барнаула (99,3%), горбольница Белокурихи (94,6%), ЦРБ Ельцовского района (82,8%) и ЦРБ в селе Завьялово (82,7%).

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 в Алтайском крае необходимо привить как минимум 60% жителей. В Минздраве подчеркнули, что такую задачу поставили каждой медорганизации с учётом приписного населения.

По данным краевого оперштаба на 9 сентября, против коронавируса в регионе привились 649 080 человек. 111 503 из них поставили первый укол, 535 142 человека – ввели оба компонента. 2435 человек прошли повторную вакцинацию.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 07:27
- гость -

Все это к вам вернется

10.09.2021 08:30
Виктор

А какие награды за перевыполнение плана?

10.09.2021 08:40
- гость -

Главное, чтобы вакцинировали по-настоящему, а не на бумаге.

10.09.2021 09:12
- гость -

а люди как умирали от ковида -19 , так и умирают... вчера вот очередной антирекорд - 27 человек....зачем вакцинировали? от чего вакцинировали? кого вакцинировали? коллективный иммунитет есть , а эффекта от него нет... короче -ничего не понятно

10.09.2021 09:29
- гость -

10.09.2021 09:12
- гость -
Ну какой коллективный иммунитет при 20-30 процентах привитых? Это раз. И два - вы с чего решили, что умирают привитые? Статистику в студию.

10.09.2021 09:39
- гость -


10.09.2021 09:29
- гость -
Такую статистику никто не будет вести. Даже если привитый умрет по причине коронавируса, то в заключении ничего про вирус не скажут!

10.09.2021 09:51
44

ударники капиталистического труда!

10.09.2021 09:54
- гость -

10.09.2021 09:39
- гость -

Ну да, мировой же заговор! ))))) Ну пора уже, наконец, вам перестать "ку-ку" быть!!!

10.09.2021 09:59
- гость -

10.09.2021 09:39
- гость -
Не-не-не, с теориями заговора - это не ко мне. Свою статистику привитых\непривитых обратившихся и выявленных вирусных пневмоний, кстати, ведет МИБС в Питере (например). Но мы же будем кричать, что от нас скрывают)
Вот, например:
"Всего в работе проанализированы данные почти 14 тысяч пациентов, прошедших через эти центры (речь идет о частных томографических центрах, в период эпидемии работающих как фильтры)с 3 июля по 9 августа. ...
Среди тех, кому потребовалось стационарное лечение (495 из 13,894 человек) привитые «Спутником» – а в Питере прививают почти исключительно им – составили 3,4%, то есть 17 человек. Другими словами, 96,4% из тех, у кого ковид перешел в тяжелую форму, – это непривитые или частично привитые. Ни у кого из привитых не было КТ-3, поражения легких больше 75%. Сатурация, то есть насыщение крови кислородом, один из важнейших параметров, определяющих прогноз, у привитых также была достоверно выше, чем у непривитых. Еще одна закономерность: среди непривитых наблюдался резкий рост числа госпитализаций после 60 лет. Привитые одинаково редко отправлялись в больницу независимо от возраста."

10.09.2021 10:05
- гость -


10.09.2021 09:54
- гость -
Так может это вы ку-ку? Вам говорят то, что вы должны услышать и в то, что вы должны поверить. Вы должны приносить прибыль. Вы и приносите. Покупаете маски, антисептики, рекламируемые лекарства и витамины. А для этого требуется запугать людей и заставить беспрекословно выполнять распоряжение властей. Вирусы были, есть и будут. Организм имеет иммунную систему, которая рассчитана на борьбу с вирусами.

10.09.2021 10:13
гость

Вроде при капитализме нет планового хозяйства.

10.09.2021 10:13
- гость -

10.09.2021 10:05
- гость -
Ну кто ж мешает вашей иммунной системе побороться с вирусом, скажем, бешенства? Или там гепатита и кори? Велкам. Жаль, что натуральная оспа уже не в ходу - как раз все, как вы любите. У вас же иммунная система. А какие-то идиоты придумали вакцинацию и извели такую прекрасную возможность под корень.

10.09.2021 10:26
- гость -

10.09.2021 10:05
- гость -
Вы и приносите. Покупаете маски, антисептики, рекламируемые лекарства и витамины.

Прям обеднел на масках. А лекарства кто-то заставляет покупать? Витамины по 60 шт в упаковке, хватит на четыре-пять месяцев при адекватном применении, их не надо глыкать каждый день и стоят они не заоблачно.

10.09.2021 11:19
- гость -

10.09.2021 10:13
гость
Вроде при капитализме нет планового хозяйства.
ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО, еще какой план. только в путь. прибыль оборот

10.09.2021 11:30
- гость -


10.09.2021 10:13
- гость -
Вирусы кори, бешенства и гепатита не мутируют. И что это за вакцина, где надо прививаться каждые полгода, иммунитет ждать полтора месяца, да еще и штамм постоянно меняется?

10.09.2021 11:37
- гость -

Ура,товарищи!
Ой,извините, господа.
Теперь всем понятно для чего вся эта вакцинация?
мрут как и мёрли, но план перевыполнен.

10.09.2021 11:50
- гость -

10.09.2021 11:30
- гость -
Вирусы кори, бешенства и гепатита не мутируют.
Шта? Вопросов более не имею.
ЗЫ А ничего, что по скорости мутации вируса кори установили примерную дату появления этой болезни?

10.09.2021 11:58
- гость -

10.09.2021 11:30
- гость -
А при чем здесь мутации? Вы декларируете, что "Организм имеет иммунную систему, которая рассчитана на борьбу с вирусами." Вам предлагают бороться с вирусами с помощью иммунной системы, но вы почему-то переводите стрелки.

10.09.2021 12:32
- гость -

А лекарства кто-то заставляет покупать? Витамины по 60 шт в упаковке, хватит на четыре-пять месяцев при адекватном применении,

Витамины - не лекарства, химия организму по фигу. Несите ваши денежки. Еще и 4-5 месяцев!!!! Ну ладно, месячный курс пропить.

10.09.2021 13:07
- гость -

10.09.2021 12:32
- гость -
"Химия" - она такая, да. Везде, хищница, угнездилась. Даже тело подводит - состоит из химических элементов
Вы всерьез считаете, что формула витамина будет разной в зависимости от способа его получения?

10.09.2021 13:59
- гость -

10.09.2021 10:05
- гость -

Так может это вы ку-ку? Вам говорят то, что вы должны услышать и в то, что вы должны поверить. Вы должны приносить прибыль. Вы и приносите. Покупаете маски, антисептики, рекламируемые лекарства и витамины. А для этого требуется запугать людей и заставить беспрекословно выполнять распоряжение властей. Вирусы были, есть и будут. Организм имеет иммунную систему, которая рассчитана на борьбу с вирусами.
-------------------------
Вы рассуждаете как дремучий папуас.

10.09.2021 14:00
- гость -

10.09.2021 11:37
- гость -
Ура,товарищи!
Ой,извините, господа.
Теперь всем понятно для чего вся эта вакцинация?
мрут как и мёрли, но план перевыполнен.
-------------
Мрут непривитые. Кто поумнее - прививается и остаётся жить.

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