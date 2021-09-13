29 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 29 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Усть-Канский район – 14, Майминский район – 8, Горно-Алтайск – 2, Онгудайский район – 2, Усть-Коксинский район – 2, Улаганский район – 1.

За весь период в регионе выявили 21 080 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 939 пациентов, в том числе 28 – за последние сутки.

Зарегистрирован один новый случай смерти пациента с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончался 371 человек с подтверждённым заболеванием.