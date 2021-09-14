В Республике Алтай выявили 28 новых случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 28 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 13, Онгудайский район – 5, Майминский район – 4, Шебалинский район – 3, Кош-Агачский район – 1, Усть-Канский район – 1, Усть-Коксинский район – 1.

За весь период в регионе выявили 21 108 заражений COVID-19. Выздоровели при этом 19 976 пациентов, в том числе 37 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 373 человека с подтверждённым заболеванием.