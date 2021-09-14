В России предложили ввести три дня отдыха после вакцинации

Россиянам необходимо предоставлять три оплачиваемых выходных после каждого этапа вакцинации, а также иных прививок в условиях пандемии. Такое обращение направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин главе Минтруда, а также спикерам Совфеда и Госдумы, пишет РИА Новости.
Петунин отметил, что сейчас трудовым законодательством не предусмотрено предоставление оплачиваемых отгулов, и остаться дома можно только при наличии больничного листа в случае реакции организма на укол.
При этом эксперты всё чаще заявляют о приближении новой волны коронавируса и рекомендуют ускорить темпы вакцинации. И если люди получат дополнительные выходные после прививки, то это позволит им переждать иммунный ответ организма и заметно увеличит число вакцинированных. В ИСИРГИ попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.
Комментарии
а че три то? я неделю валялась после прививки
14.09.2021 09:47
- гость -
а че три то? я неделю валялась после прививки
Неделю, у нас и две некоторые посидели.
14.09.2021 09:52
- гость
Пьющие всегда придумают причину, чтобы не идти на работу.
При чем здесь пьющие? у кого что болит?
Ну лишь бы не работать, сейчас все конечно кинутся прививаться
Я недавно видел — семья, папа, мама и ребёнок, вышли из Геомаркета, где пункт вакцинации, и прямиком пошли в "Солнечный ветер" (он по соседству)...
14.09.2021 11:12
Виктор
реакция организма через 12-16 часов появляется
Можно ещё пачку макарон выдавать, от желающих привиться отбоя не будет.
Заходит П..н в бар и говорит: "Всем пиво за счёт заведения!"
Полгода назад вся семья привилась Спутником V, включая бабушек, дедушек. Максимум что было - у бабушки место укола немного поболело пару дней.
14.09.2021 11:22
- гость -
14.09.2021 11:12
Виктор
реакция организма через 12-16 часов появляется
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Ничего там не появляется. Пить надо меньше.
Ух ты, поторопились. Вчера вторую воткнули. Работаем.