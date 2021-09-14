В России предложили ввести три дня отдыха после вакцинации

Россиянам необходимо предоставлять три оплачиваемых выходных после каждого этапа вакцинации, а также иных прививок в условиях пандемии. Такое обращение направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин главе Минтруда, а также спикерам Совфеда и Госдумы, пишет РИА Новости.

Петунин отметил, что сейчас трудовым законодательством не предусмотрено предоставление оплачиваемых отгулов, и остаться дома можно только при наличии больничного листа в случае реакции организма на укол.

При этом эксперты всё чаще заявляют о приближении новой волны коронавируса и рекомендуют ускорить темпы вакцинации. И если люди получат дополнительные выходные после прививки, то это позволит им переждать иммунный ответ организма и заметно увеличит число вакцинированных. В ИСИРГИ попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.