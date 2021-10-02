38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 38 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 12, Майминский район – 8, Усть-Коксинский район – 8, Турочакский район – 4, Кош-Агачский район – 2, Онгудайский район – 1, Шебалинский район – 1, Усть-Канский район – 1, Чойский район – 1.

За весь период в регионе выявили 21 659 заражений COVID-19. Выздоровел из этого числа 20 541 пациент, при этом 44 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 403 человека с подтверждённым заболеванием.