Жительница Алтая "под гипнозом" отдала мошеннику 1,3 млн рублей

54-летняя жительница Горно-Алтайска стала очередной жертвой мошенников и лишилась 1,333 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил о сомнительных операциях на её вкладе и предложил перевести сбережения на спецсчёт. В итоге потерпевшая пошла в банк, сняла там 200 тысяч рублей и всю сумму перевела аферисту.

На протяжении последующих четырёх дней горожанка в трёх банках оформила кредиты на сумму 700 тысяч рублей и снова перевела деньги злоумышленнику. В последний день она и вовсе заложила свою машину в ломбард и, получив за это 400 тысяч рублей, опять отправила всё незнакомцу. Лишь на четвёртый день горожанка поняла, что её обманули.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. При этом сама потерпевшая утверждает, что не помнит деталей разговора со злоумышленником, так как в те дни она "подверглась "гипнозу" по телефону и не могла адекватно оценить сложившуюся ситуацию и обдумать свои действия".

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее жительница Бийска лишилась 2,5 млн рублей и залезла в долги, поверив мошенникам.