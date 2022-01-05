Что происходит в Казахстане и почему там протестуют люди? Самое главное – в одном видео

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и акции протеста. В Алма-Ате митингующие нападают на полицейских и штурмуют здание городской администрации. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл в городе (а также в двух областях) режим чрезвычайного положения. Очевидцы сообщают о звуках выстрелов и взрывов светошумовых гранат.

А началось всё 2 января в Мангистауской области, где цена на сжиженный газ выросла почти в два раза. Люди взбунтовались и требовали снизить стоимость. Позднее митинги вспыхнули и в других городах.

4 января стало известно, что власть пошла на уступки. Правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена. Но на этом протесты не утихли. Люди стали требовать отставки правительства. И президент Казахстана, который ещё вчера заявлял, что "власть не падёт", объявил об отставке кабмина.

Но и это толпы демонстрантов не успокоило. Акции и стычки продолжаются. Коротко о том, почему вспыхнули протесты и что нужно митингующим, – в видео amic.ru.