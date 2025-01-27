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Автоюрист объяснил, могут ли сотрудники ГАИ просить водителя показать язык

СМИ пишут, что налет или следы зубов на этом органе якобы могут указывать на алкогольную интоксикацию

27 января 2025, 07:14, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang
Автомобиль / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В Сети распространяются слухи, что у сотрудников МВД якобы появилось новое требование для водителей: при проверке на алкогольное опьянение могут не только проверить алкотестером, но и попросить показать язык. "Секрет фирмы" выяснил у автоюриста, законно ли такое требование.

Информация в СМИ гласит, что сотрудники ГАИ активизировали поиски пьяных водителей на дорогах. Кроме стандартных просьб при проверке водителям задают дополнительные вопросы, а еще могут попросить продемонстрировать язык – якобы какой-то налет или следы зубов на этом органе косвенно могут указывать на алкогольную интоксикацию.

По словам автоюриста Льва Воропаева, такое требование незаконно. Полицейский – не врач,  поэтому по языку не может определять наличие каких-либо болезней или интоксикации.

"Ни приказами МВД, ни Кодексом об административных правонарушениях, ни постановлениями правительства такое право сотруднику ГАИ не предоставлено. Конечно, инспектор может просто вас попросить, а вы ему можете просто отказать ваш язык демонстрировать", – подчеркнул эксперт.

Инспекторы ГАИ могут предложить пройти освидетельствование на месте, если выявили у водителя признаки опьянения. Они установлены законом: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Либо, например, водитель совершил административное правонарушение – в такой ситуации его тоже могут обязать пройти медосвидетельствование.

Авто Госавтоинспекция законы

Комментарии 6

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Гость

07:36:50 27-01-2025

Им и так языки показывают. Правда из машины с тонированными стёклами.

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Гость

08:18:35 27-01-2025

такое требование незаконно. Полицейский — не врач --- можно и показать

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Гость

08:52:26 27-01-2025

Гость (08:18:35 27-01-2025) такое требование незаконно. Полицейский — не врач --- можно ... Наличие геморроя еще пусть заодно проверят)

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Гость

08:56:23 27-01-2025

В Сети распространяются слухи,(С)
В сети много чего распространяется.Сейчас если спросить на амике-найдётся несколько человек,поклянутся что ГАИ требовали!!!

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Гость

15:22:13 27-01-2025

Можно гаишнику и ... показать в окошко. Нос конечно, а вы что подумали?))))

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Гость

23:13:24 27-01-2025

прединсульт по показыванию языка в том числе определяется, поэтому справедливое требование

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