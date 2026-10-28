В разговоре с прибывшими сотрудниками женщина призналась, что употребляла алкоголь и решила вызвать полицию от скуки

28 октября 2026, 23:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Заринском районе Алтайского края женщину оштрафовали за два ложных вызова экстренных служб. Сельчанка сообщила о нападении на нее двух мужчин, а затем заявила о пожаре в доме. Когда сотрудники прибыли на место, выяснилось, что никаких происшествий не было. Об этом рассказали в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Сначала женщина позвонила по номеру 112 и пожаловалась, что ее избивают двое неизвестных. Менее чем через десять минут она вновь связалась с диспетчером, но на этот раз попросила помощи из-за якобы начавшегося пожара. Заявительница утверждала, что оказалась в ловушке, не может выбраться из дома и задыхается от дыма.

Экстренные службы отреагировали на оба сообщения, однако на месте не обнаружили ни возгорания, ни признаков нападения.

В разговоре с прибывшими сотрудниками сельчанка призналась, что употребляла алкоголь и решила вызвать полицию от скуки. По ее словам, она рассчитывала, что правоохранители составят ей компанию и согласятся выпить вместе с ней.

"В отношении женщины было составлено два административных материала по ст. 19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вызов специализированных служб", — отметили в ведомстве.

Суд назначил сельчанке по тысяче рублей штрафа за каждое нарушение. Общая сумма наказания составила две тысячи рублей.