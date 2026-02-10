Детская стоматологическая поликлиника № 1 Барнаула закрывает отделение в аварийном здании

Пациентов будут принимать в новых помещениях краевой поликлиники

10 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Детская стоматология / Изображение сгенерировано нейросетью

Ортодонтическое отделение детской стоматологической поликлиники № 1 скоро прекратит работу в трехэтажном здании на углу пр. Ленина и ул. Матросова. Дом, построенный в 1952 году, признали непригодным для проживания в мае 2024-го, и теперь его ждет снос. Как сообщила amic.ru исполняющая обязанности главного врача поликлиники № 1 Оксана Щербакова, ортодонтическая помощь будет доступна в краевой детской стоматологической поликлинике: под началом этого медучреждения скоро и будут работать поликлиники № 1 и № 2.

Разрушение и повреждение

Многоквартирный дом на пр. Ленина, 137 / ул. Матросова, 1, признали аварийным исходя из решения оценочно-экспертной фирмы. Проведя осмотр здания весной 2024 года, специалисты установили, что фундамент, стены, перекрытия находятся в аварийном состоянии.

«Основными дефектами здания являются: трещины на кирпичной кладке стен; разрушение конструкций перекрытий, входной группы; повреждение отделки, деструкция кирпичной кладки цоколя; неравномерная осадка фундаментов в связи с постоянным замачиванием основания фундамента; наличие протечек кровли; на кровельном покрытии здания имеются следы биологического поражения; отсутствие гидроизоляции фундаментов; разрушение отделочных слоев стен и перекрытий; разрушение балконных плит», — отмечено в заключении.

В результате городская межведомственная комиссия приняла решение о дальнейшем сносе 74-летнего здания. При этом жильцы остались недовольны и даже обращались в суд: они считали, что трехэтажку еще можно отремонтировать. Однако статус дома не изменился. Ожидается, что его могут снести уже в 2026 году (правда, пока решения о демонтаже нет), как и соседние здания на пр. Ленина, 131 и 135.

В новый "дом"

Из-за того что с фасадов аварийного дома падала штукатурка, в 2024 году детская стоматологическая поликлиника даже закрывала главный вход (он как раз находился под балконами), оставив лишь вход со двора.

Вскоре ​ортодонтическое отделение и вовсе перестанет работать: найти новое здание для поликлиники проблематично. Но, как пояснила Оксана Щербакова, грядущее объединение медучреждений дает возможность сохранить ортодонтическую помощь для детей. Врачи переедут в здание краевой детской стоматологии, где есть свободные площади. Существующее там отделение значительно расширят.

Напомним, что в ближайшее время в краевой столице произойдет объединение детских стоматологических поликлиник № 1 и № 2 под началом краевой детской стоматологии. 4 февраля 2026 года комиссия регионального Минздрава вынесла положительное решение по этому вопросу. Заключение опубликовано на сайте ведомства. В документе указано, что реорганизация помогла бы повысить объемы оказываемой помощи.