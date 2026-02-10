Детская стоматологическая поликлиника № 1 Барнаула закрывает отделение в аварийном здании
Пациентов будут принимать в новых помещениях краевой поликлиники
10 февраля 2026, 12:00, ИА Амител
Ортодонтическое отделение детской стоматологической поликлиники № 1 скоро прекратит работу в трехэтажном здании на углу пр. Ленина и ул. Матросова. Дом, построенный в 1952 году, признали непригодным для проживания в мае 2024-го, и теперь его ждет снос. Как сообщила amic.ru исполняющая обязанности главного врача поликлиники № 1 Оксана Щербакова, ортодонтическая помощь будет доступна в краевой детской стоматологической поликлинике: под началом этого медучреждения скоро и будут работать поликлиники № 1 и № 2.
Разрушение и повреждение
Многоквартирный дом на пр. Ленина, 137 / ул. Матросова, 1, признали аварийным исходя из решения оценочно-экспертной фирмы. Проведя осмотр здания весной 2024 года, специалисты установили, что фундамент, стены, перекрытия находятся в аварийном состоянии.
«Основными дефектами здания являются: трещины на кирпичной кладке стен; разрушение конструкций перекрытий, входной группы; повреждение отделки, деструкция кирпичной кладки цоколя; неравномерная осадка фундаментов в связи с постоянным замачиванием основания фундамента; наличие протечек кровли; на кровельном покрытии здания имеются следы биологического поражения; отсутствие гидроизоляции фундаментов; разрушение отделочных слоев стен и перекрытий; разрушение балконных плит», — отмечено в заключении.
В результате городская межведомственная комиссия приняла решение о дальнейшем сносе 74-летнего здания. При этом жильцы остались недовольны и даже обращались в суд: они считали, что трехэтажку еще можно отремонтировать. Однако статус дома не изменился. Ожидается, что его могут снести уже в 2026 году (правда, пока решения о демонтаже нет), как и соседние здания на пр. Ленина, 131 и 135.
В новый "дом"
Из-за того что с фасадов аварийного дома падала штукатурка, в 2024 году детская стоматологическая поликлиника даже закрывала главный вход (он как раз находился под балконами), оставив лишь вход со двора.
Вскоре ортодонтическое отделение и вовсе перестанет работать: найти новое здание для поликлиники проблематично. Но, как пояснила Оксана Щербакова, грядущее объединение медучреждений дает возможность сохранить ортодонтическую помощь для детей. Врачи переедут в здание краевой детской стоматологии, где есть свободные площади. Существующее там отделение значительно расширят.
Напомним, что в ближайшее время в краевой столице произойдет объединение детских стоматологических поликлиник № 1 и № 2 под началом краевой детской стоматологии. 4 февраля 2026 года комиссия регионального Минздрава вынесла положительное решение по этому вопросу. Заключение опубликовано на сайте ведомства. В документе указано, что реорганизация помогла бы повысить объемы оказываемой помощи.
12:25:25 10-02-2026
Когда можно выгодно продать землю под застройку, то любой дом признают аварийным. С перечисленными замечаниями, можно ещё с десяток домов признать аварийными.
15:06:44 10-02-2026
гость (12:25:25 10-02-2026) Когда можно выгодно продать землю под застройку, то любой до... Именно. Если бы за домом следили, простоял бы еще 50 лет.
Но если не делать ремонт кровли, отмостки, то бездействием можно сделать дом аварийным.
Или делать сознательно неправильно. Знаю случай, когда стены дома стало замачивать и пропитывать водой сразу после капремонта кровли, там листы были сделаны встык без должной гидроизоляции и не было водостоков. Вредительство, не иначе. Спустя 10 лет после такого капремонта дом признали аварийным. Хотя жильцы судятся и пытаются отстоять дом. Но место хорошее, по слухам, уже неофициально известен будущий застройщик, хотя официально аукцион еще не проводился.
15:21:34 10-02-2026
гость (12:25:25 10-02-2026) Когда можно выгодно продать землю под застройку, то любой до... Весь Ленина будут расчищать по 25-этажки с 10 парковочными местами.
И продавать по ценнику не как на окраине города, а х2, расходы на строительство те же, но коммуникации есть и прибыль нормальная правильным людям
16:14:56 10-02-2026
Гость (15:21:34 10-02-2026) Весь Ленина будут расчищать по 25-этажки с 10 парковочными м... Странно,что старые хрущевки в центре не спешат ремонтировать. Вовремя отремонтировать здание-еще 50 лет простоят! Неужели это городу не выгодно?
02:55:17 11-02-2026
Гость (16:14:56 10-02-2026) Странно,что старые хрущевки в центре не спешат ремонтировать... Выгоднее снести 5 этажей и построить 25
12:37:40 10-02-2026
постепенно и логичными аргументами приучаем народ к мысли о слиянии)))) ну-ну
13:35:27 10-02-2026
гость (12:37:40 10-02-2026) постепенно и логичными аргументами приучаем народ к мысли о ... А народу не пофиг?
13:24:08 10-02-2026
у нас в городе довольно мощные сетевые магазины на рынке продуктов работают и довольно мощные строительные организации имеются на рынке строительства недвижимости. А если город обяжет их делать ежемесячные отчисления на новое здание детской стоматологии или на снос тарого и строительства нового на деньги добровольно оточисляемые кампаниями. Ну и на здании можно будет логотипы и рекламу кампаний дать что они подарили детям больницу