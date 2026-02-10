Будет кому лечить и учить. Главврач краевой детской стоматологии — о слиянии поликлиник

Ни врачам, ни пациентам объединение не навредит, уверена Оксана Щербакова

10 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Краевая детская стоматологическая поликлиника / Фото: amic.ru

На прошлой неделе комиссия регионального Минздрава одобрила объединение барнаульских детских стоматологических поликлиник № 1 и № 2 под началом краевой стоматологии. Слухи о реорганизации начались еще летом 2025-го: тогда коллектив первой поликлиники воспринял это в штыки. Медики горой стояли за своего главврача и грозились увольнением. Но в Минздраве тогда все опровергали.

И вот "слухи" стали уже почти готовым решением. В январе главврач поликлиники № 1 оставил свою должность. Этот пост заняла Оксана Щербакова, которая уже руководит краевой и второй городской поликлиниками. Таким образом, теперь она возглавляет все три медучреждения.

Мы поговорили с руководителем о том, зачем в Барнауле затеяли слияние трех стоматологических поликлиник, как это воспринимают врачи и чего теперь ждать пациентам.

"Объединиться — логично"

Оксана Щербакова уже долгое время руководит барнаульской детской стоматологической поликлиникой № 2. Должность главврача в краевой стоматологии ей доверили в 2025-м. И вот в январе 2026-го, после увольнения из первой поликлиники Елены Желонкиной, она возглавила и это учреждение.

«На фоне этого логичное решение — создать одно юридическое лицо. Если мы объединимся, то будет выработан единый подход к лечению. Не будет такого: "вы езжайте лечиться туда, а вы — сюда". Мы сможем пересмотреть и перераспределить как материально-техническую базу, так и кадры», — пояснила руководитель.Она подчеркнула: нынешняя система, когда в Барнауле действуют три обособленных медучреждения, себя изжила. Накопилось слишком много перекосов, которые мешают оказывать помощь детям.

«Есть проблемы с записью. У нас до сих пор есть условно прикрепленное население. Например, вторая стоматология, в которой я работаю с 1997 года, работает на территории Ленинского района. Первая, как и краевая, находится в Железнодорожном. Но по факту мы старались делить эти потоки между собой, чтобы просто не засыпаться с пациентами. Или из районов часто обращались в городские поликлиники, а им приходилось отвечать: "Нет, езжайте в краевую"», — говорит Щербакова.Плюс каждая поликлиника старалась "погнаться за всеми зайцами": сконцентрировать у себя все виды помощи. Хотя сильные стороны у всех свои: в первой — сильнее хирургия, во второй — терапия.

«К примеру, сейчас в каждой поликлинике есть хирургический прием. В итоге где-то бывает густо, а где-то пусто. В одном медучреждении народу совсем немного, а в другом очередь огромная. Да и помощь оказывается на разном уровне», — делится главврач.По ее мнению, специализированную помощь нужно укрупнить и сконцентрировать в конкретных медучреждениях. Мол, это было бы не "оптимизацией", а улучшением: в таких отделениях помощь оказывали бы на стабильно высоком уровне.

«Если мы в одном медучреждении делаем специализированный прием, то в другом освобождаем площади под лечебные кабинеты. А с доступностью терапии у нас сегодня есть проблемы», — поясняет специалист.Одно из подобных решений уже просматривается. Ортодонтическое отделение первой поликлиники по ул. Матросова ликвидируют: здание признано аварийным, и работать там нельзя.

«После объединения врачи переедут в краевую поликлинику, на ул. Деповскую. Там есть ортодонтическое отделение, но совсем малочисленное. Зато есть и кабинеты, и оснащенная зуботехническая лаборатория. Мы его значительно расширим», — говорит Щербакова.По ее словам, без объединения найти новые помещения в Барнауле поликлинике было бы очень непросто.

О проблемах говорил и министр здравоохранения региона. Пусть Дмитрий Попов летом и опровергал объединение, но подчеркивал: сложности с записью есть, люди жалуются, а систему нужно пересматривать.

Оборудование есть, а лечить некому

Остро стоит и кадровый вопрос. По словам Щербаковой, в той же краевой стоматологии созданы прекрасные условия, но работать там просто некому.

«Туда нужно набирать молодых. А учить тоже некому, хотя наставничество в нашей сфере безумно важно. При этом мы уже вырастили хороших наставников во второй детской поликлинике. Им есть чему научить молодежь», — рассуждает главврач.При этом в той же поликлинике № 2 сейчас, наоборот, перебор кадров.

«У нас много врачей находится в декрете. Мы брали на их места других, учили их, довольны ими. Надо выходить из декрета — нет места. Увольнять ради этого хорошего сотрудника? Жалко и бессмысленно. Они уйдут в частную медицину и без проблем найдут себе работу, а мы просядем. Поскольку в краевой есть свободные места, мы сможем распределить сотрудников. Все останутся работать, а доступность только увеличится», — говорит специалист.К тому же укрупнение специализированных отделений позволило бы создать дополнительные рабочие места.

«Важно понимать — чем больше организация, тем больше возможностей обеспечить доступность. Мы сможем перераспределять сотрудников во время отпусков и больничных, не прерывая процесс оказания помощи», — убеждена руководитель.

"Медперсонал — это святое"

Логично, что никаких сокращений медперсонала после объединения не планируется, уверяет Оксана Щербакова.

«Медицинский персонал не пострадает. Для меня как руководителя это святое. То, что нужно холить и лелеять. Основной наш ресурс, сама суть здравоохранения. На них объединение поликлиник точно никак не отразится», — говорит главврач.Сейчас система оплаты труда немного отличается в разных учреждениях. После реорганизации всех поставят в одинаковые условия. "Золотых гор" руководитель не обещает, но уверяет, что меньше денег у медиков точно не станет. Зато система будет прозрачной: каждый понимает, сколько отработал и сколько ему должны заплатить.

А вот административный персонал пострадает: так всегда бывает при объединениях. Впрочем, в этом плане организации уже тесно переплетены друг с другом:

«В краевой уже продолжительное время нет своей бухгалтерии. Сначала их под свое крыло взяла поликлиника № 1. А с августа бухгалтерию краевой поликлиники ведет поликлиника № 2», — поясняет Щербакова.По ее словам, из поликлиники № 1 вместе с главврачом ушли главный бухгалтер и начмед. Так что там эти функции уже сейчас выполняют специалисты из поликлиники № 2.

"Люди настроены работать"

Напомним, летом медики детской стоматологической поликлиники № 1 записали видеообращение и пригрозили массовым увольнением в случае объединения. По словам Оксаны Щербаковой, сейчас таких настроений в коллективе нет.

«Они нормально меня воспринимают как руководителя. Подходят с вопросами, живо интересуются, мы что-то решаем. Никакого негатива к себе я не вижу. Интересуюсь у заведующей, как коллектив настроен: все нормально, все работают и настроены дальше работать. Морально люди к объединению уже готовы, я думаю», — высказалась руководитель.Он также рассказала, что никакого массового оттока медиков из первой поликлиники не наблюдается. Да, некоторые сотрудники уходят, но по другими причинам: переезд в другой регион или работа в частной стоматологии. Щербакова назвала это обычным и "ежедневным" делом для государственной медицины.

"Хотелось бы сделать современные методики одинаково доступными для всех"

Главный врач уверяет, что для маленьких пациентов после объединения точно ничего не станет хуже. Цель, наоборот, сделать лучше.

«Запись станет гораздо удобнее. Куда обратился — там тебя и будут лечить. Для детей из края создадим отдельный лист ожидания, чтобы они могли приезжать по времени и точно попадать к врачу. В дальнейшем мы вообще хотим создать единый кол-центр, чтобы не возникало никакой путаницы», — рассказывает главврач.

Закупочные процедуры тоже станут едиными. По словам Щербаковой, это должно дать всем пациентам абсолютно одинаковые условия.

«Я уже увидела изнутри работу всех трех поликлиник. Могу сказать, что у нас разный подход, разные материалы. Хотелось бы, чтобы везде были материалы и методики более современные. И важно, чтобы они стали одинаково доступными для всех пациентов», — говорит специалист. Дату, когда объединение произойдет официально, она не назвала. Но, учитывая положительное заключение краевого Минздрава, можно ожидать, что поликлиники станут одним юрлицом в ближайшее время.