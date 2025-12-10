Назван главный актер 2025 года
За 30 лет карьеры артист продолжает быть обожаемым зрителями
10 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
Журнал Time назвал американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо актером года. Опираясь на анализ издания, за его карьеру, охватывающую свыше трех десятилетий и построенную "преимущественно на непредсказуемых решениях", публика по-прежнему обожает Ди Каприо, возможно, даже сильнее, чем прежде.
В копилке актера множество престижных наград, включая "Оскар", премии BAFTA и "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в ленте "Выживший".
В России звание лучшего актера года, по результатам опроса, получил Сергей Безруков, за которого проголосовали 15% участников. На второй строчке расположился его коллега Сергей Бурунов, получивший признание 14% опрошенных.
Третью позицию с 10-процентным результатом разделили Юра Борисов и Александр Петров. Лучшими актрисами в народном рейтинге стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Каждая из них получила одинаковое количество голосов – по 7%.
19:16:14 10-12-2025
Так Петрова тоже Безруков играет….