Назван главный актер 2025 года

За 30 лет карьеры артист продолжает быть обожаемым зрителями

10 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Актер Леонардо Ди Каприо / Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

Журнал Time назвал американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо актером года. Опираясь на анализ издания, за его карьеру, охватывающую свыше трех десятилетий и построенную "преимущественно на непредсказуемых решениях", публика по-прежнему обожает Ди Каприо, возможно, даже сильнее, чем прежде.

В копилке актера множество престижных наград, включая "Оскар", премии BAFTA и "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в ленте "Выживший".

В России звание лучшего актера года, по результатам опроса, получил Сергей Безруков, за которого проголосовали 15% участников. На второй строчке расположился его коллега Сергей Бурунов, получивший признание 14% опрошенных.

Третью позицию с 10-процентным результатом разделили Юра Борисов и Александр Петров. Лучшими актрисами в народном рейтинге стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Каждая из них получила одинаковое количество голосов – по 7%.