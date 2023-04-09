До +7 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 9 апреля

По востоку местами возможен небольшой снег

09 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём 9 апреля потеплеет до +2...+7 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

"По востоку местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, по востоку местами порывы 15-20 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле термометры покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах будет скользко. Скорость ветра – до 13 м/с.