До +7 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 9 апреля
По востоку местами возможен небольшой снег
09 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае днём 9 апреля потеплеет до +2...+7 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.
"По востоку местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, по востоку местами порывы 15-20 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле термометры покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах будет скользко. Скорость ветра – до 13 м/с.
08:37:06 09-04-2023
достал уже этот снежок,итак считай полгода холода