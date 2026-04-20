В России резко упали цены на красную икру

Стоимость килограмма деликатеса опустилась до 9387 рублей

20 апреля 2026, 18:46, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В первом квартале 2026 года в России зафиксировано снижение цен на красную икру, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата и Рыбного союза.

Согласно статистике Росстата, средняя стоимость килограмма деликатеса составила 9387 рублей — это на 1,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В Рыбном союзе уточняют, что особенно заметно подешевела икра горбуши: ее розничная цена опустилась до 9100 рублей, что соответствует снижению на 14%.

Представители Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли говорят о более масштабной тенденции: по их оценкам, цены в среднем снизились на 15–20%. Основная причина удешевления продукта — существенный рост объемов производства: за год показатели увеличились на 60–65%. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк пояснил динамику цен на фоне ситуации прошлых лет.

«В 2024 году рынок пережил всплеск стоимости красной икры из‑за крайне слабой путины — самой низкой за последние 20 лет. Впоследствии объемы вылова рыбы выросли, предложение на рынке увеличилось, и цены начали снижаться. Наиболее заметное падение коснулось икры горбуши, которая занимает 65–73% в общем объеме продаж этой категории продуктов», — говорится в публикации.

Ранее в Рыболовном союзе отмечали, что высокий спрос на красную икру в предновогодний период привел к быстрому исчерпанию запасов: к концу второй декады января они практически полностью закончились. Ранее россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день.