В России резко упали цены на красную икру
Стоимость килограмма деликатеса опустилась до 9387 рублей
20 апреля 2026, 18:46, ИА Амител
В первом квартале 2026 года в России зафиксировано снижение цен на красную икру, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата и Рыбного союза.
Согласно статистике Росстата, средняя стоимость килограмма деликатеса составила 9387 рублей — это на 1,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В Рыбном союзе уточняют, что особенно заметно подешевела икра горбуши: ее розничная цена опустилась до 9100 рублей, что соответствует снижению на 14%.
Представители Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли говорят о более масштабной тенденции: по их оценкам, цены в среднем снизились на 15–20%. Основная причина удешевления продукта — существенный рост объемов производства: за год показатели увеличились на 60–65%. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк пояснил динамику цен на фоне ситуации прошлых лет.
«В 2024 году рынок пережил всплеск стоимости красной икры из‑за крайне слабой путины — самой низкой за последние 20 лет. Впоследствии объемы вылова рыбы выросли, предложение на рынке увеличилось, и цены начали снижаться. Наиболее заметное падение коснулось икры горбуши, которая занимает 65–73% в общем объеме продаж этой категории продуктов», — говорится в публикации.
Ранее в Рыболовном союзе отмечали, что высокий спрос на красную икру в предновогодний период привел к быстрому исчерпанию запасов: к концу второй декады января они практически полностью закончились. Ранее россиянам посоветовали есть не более 15–20 граммов черной икры в день.
20:43:11 20-04-2026
1.8% 😁😁😁 Если это резкое снижение, то что с ростом цен... на всё? Какой же он?
20:43:28 20-04-2026
Слава богу…… дождались !!!!!
23:11:22 20-04-2026
Ну просто рухнули🤣🤣🤣
07:04:35 21-04-2026
Знатный юмор у наших земляков!!! Даже немного настроение подняли!
07:59:37 21-04-2026
до 9387 рублей --- надо брать
09:05:20 21-04-2026
Что, барыги, протухать стала?
09:20:34 21-04-2026
Комментаторы, до конца читать не пробовали?
