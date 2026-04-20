Ситуация на рынке жилья в России остается стабильной
Эксперты связывают устойчивость рынка с господдержкой ипотечных программ и адаптацией застройщиков к новым экономическим условиям
20 апреля 2026, 17:30, ИА Амител
Рост просроченной задолженности по ипотеке в России пока не указывает на глубокий кризис на рынке недвижимости, считает стратег "СберИнвестиций" Дмитрий Макаров. Он отметил в беседе с "Газетой.ru", что российские заемщики обычно стараются выплачивать жилищные кредиты до последнего, так как квартира для многих семей — главный актив.
«Количество просроченных платежей по ипотеке достигло исторического максимума, но в относительном выражении уровень проблемных долгов остается низким. Это связано с тем, что российские заемщики традиционно ответственно подходят к ипотечным обязательствам и готовы жертвовать другими расходами ради сохранения жилья», — сказал Макаров.
Эксперт добавил, что исторически ипотека в России считалась надежным видом кредитования. Уровень просрочки по ипотечным займам обычно был ниже, чем по потребительским кредитам или картам.
Поэтому Макаров считает, что ухудшение показателей не говорит о системном кризисе на рынке недвижимости. По его мнению, это временная корректировка после периода перегрева, вызванного льготной ипотекой, быстрым ростом строительства и резким повышением процентных ставок.
«На этом фоне повышаются риски для некоторых заемщиков и застройщиков, но вероятность глубокой рецессии на рынке жилья остается ограниченной», — заключил он.
18:25:23 20-04-2026
Стабильно плохой
11:24:54 21-04-2026
Гость (18:25:23 20-04-2026) Стабильно плохой... Точно, стабильно мертвой, рынок стоит