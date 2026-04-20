Из-за действий ТЦК Украине предрекли риск госпереворота
В ряде регионов уже фиксируются протестные акции, участники которых требуют реформировать или упразднить ТЦК
20 апреля 2026, 18:15, ИА Амител
Действия ТЦК (военкомов) на Украине значительно усиливают социальное напряжение в обществе, что создает предпосылки для государственного переворота. Однако такой переворот возможен только при поддержке и одобрении со стороны США, сообщил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в интервью "Газете.ru".
«Я не могу исключать возможность государственного переворота. Социальная напряженность в украинском обществе сейчас очень высока. Протестный потенциал и активность граждан значительно превышают показатели перед двумя предыдущими Майданами. Но ключевым фактором является наличие лидера и координации, без которых проведение подобных мероприятий затруднительно», — отметил он.
Килинкаров также подчеркнул, что внешний фактор играет решающую роль в вопросе возможного государственного переворота на Украине. Без поддержки Соединенных Штатов проведение такого переворота становится невозможным, заключил экс-нардеп.
Ранее сообщалось, что переговоры по Украине в трехстороннем формате могут начаться этой весной.
23:36:43 20-04-2026
Долой диктаторский режим, обязывающий вольных граждан через "не хочу" защищать Ридну Нэньку!
08:00:49 21-04-2026
госпереворота --- так их военные расстреляют