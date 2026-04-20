В ряде регионов уже фиксируются протестные акции, участники которых требуют реформировать или упразднить ТЦК

20 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Действия ТЦК (военкомов) на Украине значительно усиливают социальное напряжение в обществе, что создает предпосылки для государственного переворота. Однако такой переворот возможен только при поддержке и одобрении со стороны США, сообщил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в интервью "Газете.ru".

«Я не могу исключать возможность государственного переворота. Социальная напряженность в украинском обществе сейчас очень высока. Протестный потенциал и активность граждан значительно превышают показатели перед двумя предыдущими Майданами. Но ключевым фактором является наличие лидера и координации, без которых проведение подобных мероприятий затруднительно», — отметил он.

Килинкаров также подчеркнул, что внешний фактор играет решающую роль в вопросе возможного государственного переворота на Украине. Без поддержки Соединенных Штатов проведение такого переворота становится невозможным, заключил экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине в трехстороннем формате могут начаться этой весной.