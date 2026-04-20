С ростом числа самозанятых и фрилансеров спрос на разъяснение условий двойных выплат будет расти

20 апреля 2026, 16:42, ИА Амител

Граждане России, имеющие трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера (ГПХ) с разными работодателями, имеют право на получение двойного пособия по временной нетрудоспособности, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что если человек работает по нескольким договорам, он может оформить больничные листы в обоих случаях.

«Если застрахованное лицо имеет трудовые договоры и договоры ГПХ с разными работодателями, пособия начисляются и выплачиваются по каждому из мест работы», — отметила Буцкая.

Следует помнить, что при расчете пособия по месту основной работы не учитывается средний заработок, полученный по договорам ГПХ. Если у человека заключено несколько таких договоров или авторских соглашений, больничный оплачивается один раз на основании совокупного среднего заработка. При этом гражданин может выбрать, по какому из договоров оформить больничный, если общий объем страховых взносов за предыдущий год равен стоимости страхового года.

Буцкая сообщила, что Министерство здравоохранения внесло изменения в порядок оформления больничных листов для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Теперь они могут получать выплаты даже в случае официального трудоустройства на другой работе.