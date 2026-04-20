Алтай попал в число регионов, где жители чаще всего допускают просрочки по кредитам

В крае доля просроченной задолженности населения перед банками почти в два раза выше, чем в Москве

20 апреля 2026, 17:12, ИА Амител

Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайский край занял 72-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по просроченной задолженности населения, а Республика Алтай — 78-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам составлялся на основе данных Центробанка РФ. За последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2026 года, рост доли просрочки наблюдался в 83 из 85 регионов.

«В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2026 года — 5,75%. Изменение доли просрочки за 12 месяцев на 1 марта 2026 года — плюс 0,86 процентного пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения — 369 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля просроченной задолженности составила 6,73%, при этом доля просрочки за год выросла на 0,68 процентного пункта, а размер ссудной задолженности поднялся до 504 тыс. рублей.

Среди регионов СФО лидирует Новосибирская область (33-е место), где доля просроченной задолженности — 4,55%. Рост составил 0,79 процентного пункта, а размер задолженности — 579 тыс. рублей.

Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе, где доля просроченных кредитов составляет 2,67%. Также в лидеры попали Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%).

Самая высокая доля просроченной задолженности зафиксирована в Республике Ингушетия — 25,6%.

Ранее сообщалось, что Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню зарплат в провинции: край за год сместился вниз на одну позицию, а республика осталась на прежнем месте.