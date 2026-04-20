Регистр позволит отслеживать соблюдение стандартов лечения и своевременность осмотров

20 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Диабет

В России запущен проект создания регистра больных сахарным диабетом, где собраны как личные данные каждого пациента, так и обобщенные статистические показатели, сообщает РИА Новости.

Личные сведения включают информацию о назначенных препаратах для контроля уровня глюкозы в крови, включая дозировку, частоту и регулярность приема, а также данные об используемых устройствах для мониторинга гликемии и имплантированных инсулиновых помпах. Кроме того, в этом разделе фиксируются даты выявления осложнений, связанных с диабетом.

«Обобщенные данные представлены в процентах и показывают долю пациентов, обеспеченных необходимыми лекарствами и устройствами для мониторинга глюкозы», — пишет издание.

Также в регистре содержатся сведения о числе детей в возрасте от 2 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом, и о беременных женщинах, оснащенных устройствами для непрерывного мониторинга гликемии. В обобщенных показателях указана информация о пациентах, у которых за последний год не было осложнений, связанных с этим заболеванием.

