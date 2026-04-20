"Атомный паек" и автомобиль за сердца. В "Пятерочке" стартовала новая необычная акция

Коллаборацию с Atomic Heart приурочили к выходу нового дополнения к игре

20 апреля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8Rseh

Кадр из игры с новинками торговой сети / Фото: "Пятерочка"

С 14 апреля по 25 мая 2026 года торговая сеть "Пятерочка" проводит федеральную акцию "Призы от всего Атомного сердца в Пятерочке". Проект реализуют вместе с видеоигрой Atomic Heart ("Атомик Харт") и приурочили к выходу нового дополнения DLC 4 ("ДиЭлСи 4"). Покупателям предлагают необычный формат. Участники получат так называемый фиджитал-опыт — сочетание реального и цифрового взаимодействия. Продукты собственных брендов "Пятерочки" появились не только на полках, но и внутри игры. При этом каждое приобретение увеличивает шансы на выигрыш призов, включая главный — автомобиль.

Как принять участие

Чтобы присоединиться к акции, нужно активировать участие на сайте проекта, затем совершать покупки от 500 рублей с использованием карты "Х5 ("Икс5") Клуба" — в магазине или через сервис "Пятерочка Доставка". За каждые потраченные 500 рублей начисляют одно "атомное сердце" — внутренняя валюта акции. Дополнительно регистрировать чеки не требуется.

Количество накопленных "сердец" в неделю влияет на ценность приза. За пять можно получить сертификаты "Пятерочки" и товары для умного дома. За семь — игровую приставку, наушники или робот-пылесос. Десять "сердец" открывают доступ к более крупным призам: телевизору, смартфону или игровому ноутбуку. Главный приз — автомобиль — разыграют среди тех, кто наберет 45 "сердец" за весь период.

Лимитированная линейка товаров к акции "Призы от всего Атомного сердца в Пятерочке" / Фото: "Пятерочка"

Особые продукты

Для акции выпустили лимитированную линейку товаров с необычными вкусами. Их покупка дает дополнительное преимущество — удваивает количество начисляемых "сердец". Эти же продукты интегрировали в игру: в виртуальном пространстве появился "Пятый отдел снабжения".

В числе таких товаров — чипсы Twister ("Твистер") "Малосольные огурчики и укроп", сухарики Twister "Бекон", энергетик 100KWT ("100 КейДаблъюТи") "Красный апельсин-грейпфрут", заливное из индейки и чизкейк от "Пятерочки кафе", а также лимонад Yes! ("Ес!") "Синяя малина".

Гарантированный приз

Сразу после регистрации на сайте участники получают доступ к "полимерной капсуле" — колесу фортуны с моментальными призами. Среди них — промокоды на "Пятерочку Доставку" и сервис "Пакет", кешбэк за оформление карты "Апельсин", скидки на диагностику организма (чекап) здоровья, покупки в магазине электроники и заказ мебели для игровой зоны, а также другие предложения от партнеров.

За 15 накопленных "сердец" участнику предлагают эксклюзивный шопер с брелоками, за 20 — брендированное худи от "Пятерочки" и Atomic Heart ("Атомик Харт").

Шоппер и худи / Фото: "Пятерочка"

Отдельно предусмотрены дополнительные розыгрыши от генеральных партнеров акции — бренда средств для стирки BiMax ("БиМакс"), собственной марки "Выручай" и соков "Сады Придонья". Они разыграют смартфон, премиальные ноутбуки и денежные призы — 100 тысяч рублей на карту. Еще один розыгрыш подготовили для пользователей сервиса "Пятерочка Доставка": два заказа на сумму от 1600 рублей дают шанс выиграть планшет или наушники.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на официальном сайте акции.

ООО "Агроторг"

Реклама