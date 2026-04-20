Филолог перечислила самые частые ошибки россиян в "Тотальном диктанте"
Каждый год задания диктанта заставляют вспоминать самые сложные правила русского языка
20 апреля 2026, 17:39, ИА Амител
Кандидат филологических наук Елена Хайлова в беседе с РИА Новости рассказала о главных трудностях, с которыми столкнулись участники "Тотального диктанта" 2026 года.
По ее словам, больше всего сложностей вызвали три темы: написание "не" со словами, употребление прописных и строчных букв в именах собственных и нарицательных, а также постановка одной и двух "н" в прилагательных и причастиях.
Культурно‑просветительская акция "Тотальный диктант" — ежегодное мероприятие, призванное повысить уровень грамотности носителей русского языка и тех, кто изучает его как иностранный или неродной, — прошло в субботу, 18 апреля, сразу в 55 странах мира, в том числе в онлайн‑формате. В этом году участникам предложили текст, посвященный биографии семьи Александра Пушкина.
Елена Хайлова отметила, что каждый год задания диктанта заставляют вспоминать самые сложные правила русского языка, и нынешний не стал исключением. Помимо уже названных тем, участники столкнулись с трудностями в правописании непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных в словарных словах — например, "аннулировать", "ассоциация" и "масштаб".
Ошибки встречались и в написании устаревших слов. Так, существительное "лейб‑гвардия" требует дефиса между частями, но многие участники написали его слитно или раздельно.
Среди пунктуационных сложностей Хайлова выделила несколько моментов: умение отличать вводные слова от невводных, правильное оформление прямой речи и расстановку знаков препинания между частями сложных предложений.
17:48:38 20-04-2026
Зачем это учить? Учили бы детей как деньги зарабатывать и по жизни нормально устроится. С десятью миллионами долларов в кармане жы шы можно писать с ы и пусть умники утрутся.
21:51:05 20-04-2026
Странно, какие ошибки можно сделать в приведённых словах? Произносятся они легко, и столь же несложно их написать. Конечно, малограмотный человек всегда сможет сделать любую ошибку (мне вот сослепу сначала привиделось "тоталитарный диктант", потом опомнился!), я всегда испытываю нечто схожее с оргазмом при чтении неизвестно мне слова "будующее".)))