Филолог перечислила самые частые ошибки россиян в "Тотальном диктанте"

Каждый год задания диктанта заставляют вспоминать самые сложные правила русского языка

20 апреля 2026, 17:39, ИА Амител

Диктант / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кандидат филологических наук Елена Хайлова в беседе с РИА Новости рассказала о главных трудностях, с которыми столкнулись участники "Тотального диктанта" 2026 года.

По ее словам, больше всего сложностей вызвали три темы: написание "не" со словами, употребление прописных и строчных букв в именах собственных и нарицательных, а также постановка одной и двух "н" в прилагательных и причастиях.

Культурно‑просветительская акция "Тотальный диктант" — ежегодное мероприятие, призванное повысить уровень грамотности носителей русского языка и тех, кто изучает его как иностранный или неродной, — прошло в субботу, 18 апреля, сразу в 55 странах мира, в том числе в онлайн‑формате. В этом году участникам предложили текст, посвященный биографии семьи Александра Пушкина.

Елена Хайлова отметила, что каждый год задания диктанта заставляют вспоминать самые сложные правила русского языка, и нынешний не стал исключением. Помимо уже названных тем, участники столкнулись с трудностями в правописании непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных в словарных словах — например, "аннулировать", "ассоциация" и "масштаб".

Ошибки встречались и в написании устаревших слов. Так, существительное "лейб‑гвардия" требует дефиса между частями, но многие участники написали его слитно или раздельно.

Среди пунктуационных сложностей Хайлова выделила несколько моментов: умение отличать вводные слова от невводных, правильное оформление прямой речи и расстановку знаков препинания между частями сложных предложений.