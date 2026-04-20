В России согласились увеличить выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей
На данный момент максимальный размер такой выплаты составляет 500 тысяч рублей
20 апреля 2026, 19:13, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости сообщил, что Центробанк и правительство поддержали законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью — с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
Аксаков подчеркнул, что проект получил положительное заключение. По его словам, рассмотрение документа в Госдуме может состояться уже в мае, однако его принятие гарантированно произойдет до завершения текущей сессии.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, ранее отмечала, что увеличение лимита выплат позволит существенно улучшить положение пострадавших в дорожно‑транспортных происшествиях. Напомним, с 1 апреля ОСАГО стало дешевле для аккуратных и дороже для аварийных водителей.
20:18:04 20-04-2026
значит на столько же повысятся тарифы на ОСАГО
21:04:56 20-04-2026
Та сейчас максималка по ОСАГО 400 или уже 500р? Внесите ясность пожалуйста.
23:20:18 20-04-2026
Гость (21:04:56 20-04-2026) Та сейчас максималка по ОСАГО 400 или уже 500р? Внесите ясно... За машину максимум 400 000, лимит выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью 500 000. Теперь за жизнь и здоровье будут 2 млн.
10:08:29 21-04-2026
А за машину так 400 и останется ?
11:39:39 21-04-2026
Гость (10:08:29 21-04-2026) А за машину так 400 и останется ?... Да.