В России согласились увеличить выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей

На данный момент максимальный размер такой выплаты составляет 500 тысяч рублей

20 апреля 2026, 19:13, ИА Амител

ОСАГО / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости сообщил, что Центробанк и правительство поддержали законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью — с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Аксаков подчеркнул, что проект получил положительное заключение. По его словам, рассмотрение документа в Госдуме может состояться уже в мае, однако его принятие гарантированно произойдет до завершения текущей сессии.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, ранее отмечала, что увеличение лимита выплат позволит существенно улучшить положение пострадавших в дорожно‑транспортных происшествиях. Напомним, с 1 апреля ОСАГО стало дешевле для аккуратных и дороже для аварийных водителей.

али баба

20:18:04 20-04-2026

значит на столько же повысятся тарифы на ОСАГО

Гость

21:04:56 20-04-2026

Та сейчас максималка по ОСАГО 400 или уже 500р? Внесите ясность пожалуйста.

Гость

23:20:18 20-04-2026

Гость (21:04:56 20-04-2026) Та сейчас максималка по ОСАГО 400 или уже 500р? Внесите ясно... За машину максимум 400 000, лимит выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью 500 000. Теперь за жизнь и здоровье будут 2 млн.

Гость

10:08:29 21-04-2026

А за машину так 400 и останется ?

Гость

11:39:39 21-04-2026

Гость (10:08:29 21-04-2026) А за машину так 400 и останется ?... Да.

