В России согласились увеличить выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей

20 апреля 2026, 19:13, ИА Амител

ОСАГО / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости сообщил, что Центробанк и правительство поддержали законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью — с текущих 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Аксаков подчеркнул, что проект получил положительное заключение. По его словам, рассмотрение документа в Госдуме может состояться уже в мае, однако его принятие гарантированно произойдет до завершения текущей сессии.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, ранее отмечала, что увеличение лимита выплат позволит существенно улучшить положение пострадавших в дорожно‑транспортных происшествиях. Напомним, с 1 апреля ОСАГО стало дешевле для аккуратных и дороже для аварийных водителей.