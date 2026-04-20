Личные переводы между физлицами не будут затронуты, а вот расчеты с бизнесом станут платными с обеих сторон

20 апреля 2026, 18:30, ИА Амител

Перевод по СПБ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 мая в России изменятся тарифы на переводы через систему быстрых платежей (СБП), сообщил Александр Хаминский, юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области. Однако эти изменения затронут не всех пользователей, уточнил он в беседе с RT.

Хаминский пояснил, что для большинства людей переводы между физическими лицами через СБП останутся бесплатными, включая случаи переводов на счета в других банках. Новые тарифы будут касаться только операций между физическими лицами и бизнесом, отметил юрист.

«Размер комиссии будет варьироваться от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода, и она будет взиматься как при списании, так и при зачислении», — добавил он.

Эта система тарификации коснется самозанятых, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их клиентов, которые оплачивают услуги, заключил Хаминский.

