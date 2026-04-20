Помимо Москвы, акцент сделают на регионах с высокой долей ветхого жилья

20 апреля 2026, 19:01, ИА Амител

Ветхое жилье / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России ускорят программу расселения аварийного жилья. На совещании 20 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил развивать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Это должно способствовать устойчивому развитию городов. Профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил в беседе с ura.ru, что КРТ ускорит ликвидацию домов, построенных в 60–70-х годах.

Мишустин отметил, что для улучшения качества жизни, обновления жилья, общественных пространств и инфраструктуры используются разные инструменты, включая КРТ. Он подчеркнул важность расширения возможностей этого механизма для долгосрочного развития городов.

Марат Хуснуллин сообщил, что за несколько лет благодаря КРТ ликвидировано около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселено более 23 тысяч человек в 35 регионах.

С 2019 года из аварийных домов переехали более миллиона человек благодаря национальным проектам. В программу впервые вошли новые регионы, недавно вернувшиеся в состав России.

Сафонов отметил, что даже в условиях инфляции власти успешно улучшают жилищные условия граждан через расселение аварийных домов.

«Основная проблема обновления жилищного фонда — быстрый износ домов, построенных в 60–70-е годы, и недостаток ресурсов для их сноса после признания аварийными. Механизм КРТ постепенно решает эту проблему, ускоряя расселение», — подчеркнул эксперт.

Сафонов заключил, что процесс постоянно совершенствуется, особенно в сокращении бюрократических процедур при признании домов аварийными. Дома приходят в негодность быстрее, чем их успевают расселить, поэтому важно, чтобы муниципалитеты не затягивали этот процесс, даже при ограниченном финансировании.