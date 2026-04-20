Правительство ускорит расселение россиян из домов 60–70-х годов
Помимо Москвы, акцент сделают на регионах с высокой долей ветхого жилья
20 апреля 2026, 19:01, ИА Амител
В России ускорят программу расселения аварийного жилья. На совещании 20 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил развивать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Это должно способствовать устойчивому развитию городов. Профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил в беседе с ura.ru, что КРТ ускорит ликвидацию домов, построенных в 60–70-х годах.
Мишустин отметил, что для улучшения качества жизни, обновления жилья, общественных пространств и инфраструктуры используются разные инструменты, включая КРТ. Он подчеркнул важность расширения возможностей этого механизма для долгосрочного развития городов.
Марат Хуснуллин сообщил, что за несколько лет благодаря КРТ ликвидировано около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселено более 23 тысяч человек в 35 регионах.
С 2019 года из аварийных домов переехали более миллиона человек благодаря национальным проектам. В программу впервые вошли новые регионы, недавно вернувшиеся в состав России.
Сафонов отметил, что даже в условиях инфляции власти успешно улучшают жилищные условия граждан через расселение аварийных домов.
«Основная проблема обновления жилищного фонда — быстрый износ домов, построенных в 60–70-е годы, и недостаток ресурсов для их сноса после признания аварийными. Механизм КРТ постепенно решает эту проблему, ускоряя расселение», — подчеркнул эксперт.
Сафонов заключил, что процесс постоянно совершенствуется, особенно в сокращении бюрократических процедур при признании домов аварийными. Дома приходят в негодность быстрее, чем их успевают расселить, поэтому важно, чтобы муниципалитеты не затягивали этот процесс, даже при ограниченном финансировании.
20:53:37 20-04-2026
"Марат Хуснуллин сообщил, что за несколько лет благодаря КРТ ликвидировано около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселено более 23 тысяч человек в 35 регионах"-----------------23 тысячи за несколько лет на всю 145 миллионную страну?
08:07:25 21-04-2026
Что такое КРТ?
08:23:53 21-04-2026
Проблема в том, что эти дома не аварийные и такими несколько десятилетий не будут. Частный сектор есть, но там застройщик вкладываться, выкупать должен, плюс коммуникации делать, социалку. А здесь удобно, за госсредства по КРТ расселить, и прекрасная территория для стройки. Вообще, пусть лучше в производство деньги вкладывают. Это не нормально, когда в стране заняться нечем, кроме как жилье строить, тем более при такой демографии
12:24:38 21-04-2026
1 (08:23:53 21-04-2026) Проблема в том, что эти дома не аварийные и такими несколько... Если убрать кредитование строительства, то банки в стране закроются наглухо.
09:24:38 21-04-2026
А дома 40-50-х годов уже расселили? У меня сестра в Москве до сих пор живет в коммуналке. Только не в центре.
10:35:29 21-04-2026
Гость (09:24:38 21-04-2026) А дома 40-50-х годов уже расселили? У меня сестра в Москве д...
зато в москве))))
10:04:26 21-04-2026
лучше хрущ 60-х годов, чем современная инициативная жилищка и прочие союзные алгоритмы
10:38:37 21-04-2026
не расселили и не собираются расселять. Посмотрите только на Денисова-116. Кирпичный дом 18 века падает так что видно невооруженным глазом. Под домом бегают дети. Прямо под падающими стенами. А власти ждут когда кого нибудь пришибет. Любой желающий может пойти и на все это полсмотреть. И понять что деньги на расселение ветхого жилья в Барнауле просто воруют. Дом рушится а они даже провода не изволили снять. Ждут когда током убьет очередного мальчишку
13:00:12 21-04-2026
горожанин (10:38:37 21-04-2026) не расселили и не собираются расселять. Посмотрите только на... Стоит частный дом. Пусть хоть весь обвалится если хозяину до лампочки. За мальчишку ответишь, ведь поди ты хозяин 18 века?
15:58:27 21-04-2026
Психиатр (13:00:12 21-04-2026) Стоит частный дом. Пусть хоть весь обвалится если хозяину до... государство хозяин, там просто бросили все походу и никому ничего не надо
16:13:39 21-04-2026
Психиатр (13:00:12 21-04-2026) Стоит частный дом. Пусть хоть весь обвалится если хозяину до... если вкраце то дом этот - коммуналка был расселен еще 20 лет назад и является собственностью государства. Люди выехали и получили квартиры. Сносить его не стали поскольку там стоит впритык соседний тоже одноэтажный дом. Городские власти на все наплевали и забыли. Дом стоит на краю пешеходной улицы по которой ездят и ходят круглый год. Там уже и крыши то нет -рухнула. Но все подключено к развалинам - электро провода итд итп. Может ждут трупов может землю пообещали кому то под магазин. Думаю делят землю
16:17:11 21-04-2026
Психиатр (13:00:12 21-04-2026) Стоит частный дом. Пусть хоть весь обвалится если хозяину до... тут на жильцов никаких не спишешь. Это халатность админиации города, контролирующих служб города, санэпидемстанции и алтайэнерго. А еще прокуратуры преступное бездействие. Надо написать видимо когда проверка приедет
11:50:06 21-04-2026
свежо предание...