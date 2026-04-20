Сибиряки стали чаще брать кредиты наличными

В Сбере зафиксировали рост спроса на потребкредиты при снижении общей задолженности

20 апреля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFK3zamX

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В начале 2026 года жители Сибири стали заметно чаще обращаться в Сбер за кредитами на личные нужды. По итогам первого квартала спрос на такие займы в регионах присутствия Сибирского банка Сбербанка вырос в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом только за март активность на рынке потребкредитования оказалась на 30% выше, чем в январе, а прирост в денежном выражении составил 4,4 млрд рублей.

При этом совокупная задолженность, напротив, снижается. За первый квартал 2026 года объем сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В банке отмечают, что оформить кредит стало проще за счет цифровых сервисов. Рассчитать персональную ставку и оценить кредитные возможности можно бесплатно через приложение "Сбербанк Онлайн". Процесс полностью проходит в дистанционном формате и занимает около пяти минут.

Встроенный кредитный ассистент на базе нейросетевой модели "ГигаЧат" помогает пользователям разобраться в условиях и отвечает на вопросы по оформлению и обслуживанию займа.

Банк продолжает улучшать сервисы кредитования и адаптировать их под потребности клиентов, отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашему сервису и постоянно совершенствуем все процессы кредитования клиентов. А для тех, кто получает зарплату или пенсию на карту Сбера, предусмотрен приятный бонус — скидка 2% от ставки по кредиту», — подчеркнул он.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить все условия кредита (займа) можно на официальном сайте банка.

ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893

