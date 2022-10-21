Почему Алтайский край «пролетает» мимо интервенционных торгов и есть ли смысл держать зерно в закромах?

Интервенционные торги в России начались с 1 августа. До конца года Минсельхоз планирует закупить у аграриев на Национальной товарной бирже по ценам значительно выше рыночных до трёх миллионов тонн зерна. Сейчас план выполнен почти на треть, при этом доля в нём алтайского зерна пока ничтожно мала — около 2,3%. Почему с продажей по самой выгодной цене медлят сельхозпроизводители, хотя закрома ломятся от запасов, разбирался amic.ru.

Урожай рекордный, цены — низкие

Россия в 2022 году побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщает Минсельхоз. На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, но уборка ещё продолжается. Ожидается, что итоговые цифры достигнут показателя 150 миллионов тонн. При этом экспорт на фоне санкций значительно сократился. По итогам июля-сентября экспорт пшеницы оценивается в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше, чем в 2021 году, и на 14% меньше, чем в среднем за пять лет, пишет «Коммерсант». И тут срабатывает рыночный механизм: чем больше зерна, тем ниже на него цена.

«В сентябре 2020 года на экспорт было отгружено 5,3 млн тонн пшеницы, в сентябре 2021 года — 5,6 млн тонн. В этом сентябре за границу отправили только 4,7 млн тонн. При таких объёмах экспорт серьёзно отстаёт и тянет за собой рыночную стоимость внутри страны. Излишек снимается меньше, соответственно, цена на пшеницу в России понижается», — сообщил amic.ru барнаульский зернотрейдер Андрей.

Новости

Экономика Почему из-за новой «благой» инициативы государства алтайские крестьяне ждут роста цен и сокращения посевов

Закупочные цены на элеваторах Алтайского края за килограмм пшеницы третьего класса сейчас колеблются от 10,5 до 12,5 руб. Аграрии отмечают, что такие расценки им невыгодны, потому что близки к себестоимости. Чтобы сохранить рентабельность, власти стараются снять излишки зерна с помощью интервенций. Минсельхоз ведёт закупку зерна третьего класса по 15 840 рублей за тонну, четвёртый класс торгуется от 15 070 руб/тонна — и это максимальная цена на сегодняшний день.

Новые правила — новые проблемы

Однако многие алтайские сельхозпроизводители попасть на торги не смогли из-за новых правил, сообщил amic.ru один из крупнейших фермеров в регионе Александр Балаков. В 2022 году впервые среди критериев для продавцов появилось требование, что к аккредитации могут быть допущены только хозяйства с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) 01.11 — «выращивание зерновых». Те, кто занимается ещё и животноводством, а таких хозяйств в регионе большинство, из списка просто выпали, объяснил эксперт.

«Наше хозяйство изначально планировало участвовать в интервенционных торгах. Но новое условие автоматически лишило нас этой возможности, — говорит Александр Балаков.

Но даже те, кто изначально прошёл по всем критериям, испытывали большие трудности с реализацией зерна в интервенционный фонд. Начинать торги было сложно, так как заявок от аккредитованных хозяйств поступало слишком мало. Несколько раз торги срывались, так как на них заявлялся только один участник, а должно быть минимум два, рассказывает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс. В итоге аграрии продолжали сидеть со своей пшеницей.

«Мы подготовили пакеты документов с просьбой изменить правила. Фермерское сообщество было очень активно и отстаивало интересы крестьян на всех уровнях. В итоге нас услышали и с 10 октября часть норм отменили. Теперь участие в торгах могут принимать и «смешанные хозяйства. Кроме того, они состоятся, даже если заявится всего один участник», — рассказывает Александр Вайс.

После того как правила изменили, алтайские хозяйства, которые выращивают и хлеб, и занимаются животноводством, получили возможность подать документы для регистрации.

«Сейчас мы проходим аккредитацию. Но знаю, что на этом этапе у многих хозяйств возникают сложности», — говорит Александр Балаков.

О проблемах с документацией у крестьян при регистрации для участия говорит и Александр Вайс. Часть заявок просто «зависают» в программе на сайте оператора по интервенционным торгам — на бирже «Объединённой зерновой компании».

«Раньше пакеты документов мы отвозили в Новосибирск и там специалисты их сразу проверяли. Была возможность понять, что не так, и исправить недочёты. Теперь вся регистрация идёт на сайте оператора. Если хотя бы один из документов оформлен неверно, программа его не считывает и заявка „зависает“», — объясняет Александр Вайс.

Новости

Экономика Больно смотреть и больно говорить. Почему аграрии в Алтайском крае перепахивают поля с посевами и готовятся везти скот на убой

Пока в интервенционных торгах от Алтайского края активно участвуют всего четыре аккредитованных хозяйства. Чтобы помочь другим аграриям с оформлением документов, специалисты краевого Союза крестьянских (фермерских) формирований прошли обучение, говорит Александр Вайс. С их участием на аккредитацию уже подано 12 пакетов документов, два из них её успешно прошли, остальные находятся ещё в процессе. Но даже если всё сложится благополучно, доля участников от Алтайского края всё ещё будет катастрофически мала, отмечает эксперт.

«Медленные» элеваторы

Больше от Алтайского края могло заявиться и хранителей государственного зерна и элеваторов, считает Александр Вайс. На данный момент от региона аккредитовалось только десять зернохранилищ. Общий объём их мощностей в рамках интервенционных торгов сейчас составляет 153 тысячи тонн. В то время как в Новосибирской и Томской областях аккредитованные объёмы уже по 400 тысяч тонн, подчёркивает глава союза.

«Наш потенциал по объёмам хранения значительно выше, мы не страдаем недостатком ёмкостей. Мы могли бы взять на хранение зерна значительно больше, чем 153 тыс. тонн. Возможность увеличить объёмы есть. Но элеваторы медлят с заявками на участие в аукционе, возможно, потому что нет большой активности на торгах со стороны сельхозпредприятий», — говорит Александр Вайс.

Желающих хранить зерно интервенционного фонда значительно больше, чем представлено на сайте национальной товарной биржи, утверждает ведущий менеджер оказания элеваторных услуг экспортного союза SEUS Алексей Шехматов. Дело в том, что многие элеваторы, так же как и сельхозпроизводители, находятся в процессе аккредитации.

«В их числе и наш Ключевской элеватор. По нашим подсчётам, итоговая суммарная ёмкость всех желающих хранить интервенционный фонд более 300 тыс. тонн. Сейчас проходит аукцион на заключение договора хранения, его финальные результаты станут известны 26 октября 2022 года и будет понятно, какие в Алтайском крае появятся дополнительные базисы», — объяснил Алексей Шехматов.

Дороже не будет

Пока за счёт того, что участников на аукционах мало, зерно торгуется практически по наивысшей цене. Эксперты говорят, что медлить нельзя и вряд ли цены в ближайшей перспективе поднимутся выше, чем предлагает Минсельхоз. Кроме того, в условиях низкой активности от аграриев не срабатывает и главный механизм интервенций — снизить объёмы, чтобы повысить цены.

«Объём, который уже закуплен, незначительный, а на сегодняшний день это один из важнейших элементов влияния на ценовые параметры на рынке зерна. Крестьянам этой возможностью нужно пользоваться, других вариантов не будет. Таким способом можно поправить своё финансовое положение и повлиять на ценовые параметры», — говорит Александр Вайс.

Новости

Общество Рапс спасли, а пчёл уничтожили. Почему алтайские пасечники и фермеры не могут ужиться на одних полях и отравляют жизнь друг другу?

Однако зернотрейдер Андрей отмечает, что у крестьян сейчас нет потребности в «живых» деньгах. На рынке импортной техники, в которую можно было бы вложиться, просто нет. Тогда возникает проблема: куда тратить деньги. Свои нужды аграрии уже закрыли и теперь ждут хорошую цену на рынке. Но он считает, что предпосылок к повышению стоимости зерна нет и едва ли они будут.

«На месте наших крестьян я бы точно участвовал в интервенции, потому что на сегодняшний день это самая высокая цена. И ждать в этом году абсолютно нечего, потому что предсказать, какой будет курс доллара по отношению к рублю после Нового года, невозможно. И не факт, что будет ажиотаж на само зерно», — объясняет зернотрейдер из Барнаула.

