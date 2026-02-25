В Республике Алтай с 1 марта запретят продавать алкоголь по воскресеньям и в праздники

При этом магазины внутри жилых домов совсем перестанут торговать спиртным

25 февраля 2026, 12:50, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 марта в Республике Алтай вступает в силу новый порядок реализации алкогольной продукции. В выходные и праздничные дни приобрести алкоголь будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«Согласно новым правилам, продажа алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах, а также в воскресенье и в период двух недель праздничных дней (включая Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 1 мая, День Победы и День защиты детей) будет запрещена. Часы работы алкогольных магазинов также будут сокращены: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, а в субботу — с 11:00 до 14:00 часов», — добавил он.

Заведения общественного питания, такие как рестораны, кафе и бары, продолжат функционировать в обычном режиме.

Максимов отметил, что некоторым предпринимателям до 1 марта необходимо временно приостановить или полностью отказаться от продажи алкоголя. Им предстоит либо вернуть продукцию, либо переместить ее в другие торговые точки, если их нынешние магазины находятся в жилых домах.

«Бизнесмены были заранее проинформированы о новых ограничениях. В ряде торговых точек уже объявили об изменениях и уведомили своих клиентов. Те предприятия, которые приняли решение прекратить продажу алкоголя, также сообщили об этом. Некоторые из них временно прекратили свою работу», — подчеркнул пресс-секретарь правительства.

Ранее Максимов писал в своем Telegram-канале, что алкомаркеты известной федеральной торговой сети в Горно-Алтайске готовятся к закрытию.

Также сообщалось, что в Красноярском крае с 1 марта вводятся жесткие ограничения на продажу алкоголя.