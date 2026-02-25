В Республике Алтай с 1 марта запретят продавать алкоголь по воскресеньям и в праздники
При этом магазины внутри жилых домов совсем перестанут торговать спиртным
25 февраля 2026, 12:50, ИА Амител
С 1 марта в Республике Алтай вступает в силу новый порядок реализации алкогольной продукции. В выходные и праздничные дни приобрести алкоголь будет невозможно, а в будни магазины будут работать по сокращенному графику. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.
«Согласно новым правилам, продажа алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах, а также в воскресенье и в период двух недель праздничных дней (включая Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 1 мая, День Победы и День защиты детей) будет запрещена. Часы работы алкогольных магазинов также будут сокращены: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, а в субботу — с 11:00 до 14:00 часов», — добавил он.
Заведения общественного питания, такие как рестораны, кафе и бары, продолжат функционировать в обычном режиме.
Максимов отметил, что некоторым предпринимателям до 1 марта необходимо временно приостановить или полностью отказаться от продажи алкоголя. Им предстоит либо вернуть продукцию, либо переместить ее в другие торговые точки, если их нынешние магазины находятся в жилых домах.
«Бизнесмены были заранее проинформированы о новых ограничениях. В ряде торговых точек уже объявили об изменениях и уведомили своих клиентов. Те предприятия, которые приняли решение прекратить продажу алкоголя, также сообщили об этом. Некоторые из них временно прекратили свою работу», — подчеркнул пресс-секретарь правительства.
Ранее Максимов писал в своем Telegram-канале, что алкомаркеты известной федеральной торговой сети в Горно-Алтайске готовятся к закрытию.
Также сообщалось, что в Красноярском крае с 1 марта вводятся жесткие ограничения на продажу алкоголя.
13:46:26 25-02-2026
Сколько было в истории борьбы с алкоголем? Не умные руководители цены и так выше крыши а тут еще и вот. Вот вам и боярышник и самогонка ребята думайте ....
14:11:55 25-02-2026
ну вот, страдали, что не поддерживают кофейни всякие
поддерживают, теперь их очередь оправдать доверие (нет)
14:26:14 25-02-2026
Одних закроют, другие в багажнике откроют. Тому кто запретил по выходным будут песни заказывать по радио