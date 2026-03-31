Покупателей алкоголя в Таиланде обязали проходить тест на трезвость

За нарушение правил продажи алкоголя для заведений и продавцов предусмотрены крупные штрафы

31 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Таиланде официально закрепили правила проверки покупателей алкоголя на состояние опьянения. Соответствующее уведомление Минздрава страны опубликовано в Royal Government Gazette и уже вступило в силу, пишет РИА Новости.

Хотя продажа алкоголя нетрезвым людям в стране была запрещена и ранее, теперь введены конкретные критерии и методы проверки. Продавцы могут использовать простые тесты: попросить покупателя дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти по прямой с разворотом или постоять 30 секунд на одной ноге, вслух считая секунды. Если человек не справляется, ему могут отказать в продаже спиртного.

Также определен перечень признаков опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, нарушения речи, покраснение глаз, резкие перепады настроения, агрессивное поведение и снижение концентрации.

За нарушение правил продажи алкоголя для заведений и продавцов предусмотрены крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти минимум на 50% из-за дефицита авиаперевозок, событий в ОАЭ и перераспределения спроса.

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Республике Алтай 7 апреля запретят продажу алкоголя

Ограничение распространяется на розничную торговлю и продажу навынос в точках общепита
Комментарии 2

Гость

09:16:23 31-03-2026

И как это русскому объяснять будут про прохождение тестов?

Гость

09:53:59 31-03-2026

Гость (09:16:23 31-03-2026) И как это русскому объяснять будут про прохождение тестов?... Да никто ничего не будет делать, это же Тай, страна мегалентяев.

