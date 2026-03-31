Покупателей алкоголя в Таиланде обязали проходить тест на трезвость

За нарушение правил продажи алкоголя для заведений и продавцов предусмотрены крупные штрафы

31 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Таиланде официально закрепили правила проверки покупателей алкоголя на состояние опьянения. Соответствующее уведомление Минздрава страны опубликовано в Royal Government Gazette и уже вступило в силу, пишет РИА Новости.

Хотя продажа алкоголя нетрезвым людям в стране была запрещена и ранее, теперь введены конкретные критерии и методы проверки. Продавцы могут использовать простые тесты: попросить покупателя дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти по прямой с разворотом или постоять 30 секунд на одной ноге, вслух считая секунды. Если человек не справляется, ему могут отказать в продаже спиртного.

Также определен перечень признаков опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, нарушения речи, покраснение глаз, резкие перепады настроения, агрессивное поведение и снижение концентрации.

За нарушение правил продажи алкоголя для заведений и продавцов предусмотрены крупные штрафы.

