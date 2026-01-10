Хозяйка собаки на Алтае выплатит компенсацию девочке за укусы и психотравму

Суд удовлетворил требования районного прокурора

10 января 2026, 17:45, ИА Амител

Собака в Барнауле / Иллюстративное фото: amic.ru

В Республике Алтай хозяйка собаки выплатит компенсацию морального вреда девочке, пострадавшей от укусов, сообщает прокуратура региона.

Животное напало на ребенка 30 апреля 2025 года в селе Подгорное Майминского района. Девочка после этого прошла курс прививок. Также ведомство подчеркивает, что пострадавшая получила психологическую травму в виде нарушений сна, повышенной тревожности и страха перед собаками. Родители отвели ребенка к неврологу.

«Исковые требования прокурора района удовлетворены, в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В конце декабря в Бийске собака бойцовской породы напала на девятиклассника, который возвращался из школы. Пес укусил юношу за кисть, после чего хозяйка, по словам пострадавшего, просто забрала животное и ушла, не оказав никакой помощи и не оставив контактов.