В Бийске собака бойцовской породы сорвалась с поводка и напала на подростка

Хозяйка животного ушла, не оказав помощь

28 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Девятиклассник Егор возвращался из школы, когда на него набросилась большая собака бойцовской породы, сорвавшаяся с поводка. Пес укусил юношу за кисть, после чего хозяйка, по словам пострадавшего, просто забрала животное и ушла, не оказав никакой помощи и не оставив контактов, сообщает "Бийский рабочий".

«Сын начал от нее укрываться, но собака уже прихватила его за правую кисть руки. Подбежала хозяйка и буркнула: "Оборвался поводок"», – рассказала мама подростка, Елена Дорофеева.

Она подчеркнула, что женщина даже не спросила, как зовут мальчика и где он живет, хотя это было критически важно для выяснения прививочного статуса собаки.

Подросток сразу обратился в травмпункт, где ему обработали рану и начали курс антирабической вакцины, который продлится 90 дней. В полиции зарегистрировали сообщение о происшествии и начали поиски хозяйки собаки. По предварительным данным, это женщина 30–35 лет ростом около 160 см, одетая в темное. Сама собака описывается как темный питбуль или представитель схожей породы, возрастом около восьми месяцев.

«Хотелось бы, чтобы хозяйка вышла на связь, предоставила нам данные о том, вакцинирована собака или нет. Я понимаю, что собака была на поводке и сорвалась, но на ней не было намордника!» – отмечает мама пострадавшего.

В травмпункте ЦГБ Бийска сообщили, что только за последние три месяца с укусами собак обратились 65 человек.