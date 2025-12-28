В Бийске собака бойцовской породы сорвалась с поводка и напала на подростка
Хозяйка животного ушла, не оказав помощь
28 декабря 2025, 11:30, ИА Амител
Девятиклассник Егор возвращался из школы, когда на него набросилась большая собака бойцовской породы, сорвавшаяся с поводка. Пес укусил юношу за кисть, после чего хозяйка, по словам пострадавшего, просто забрала животное и ушла, не оказав никакой помощи и не оставив контактов, сообщает "Бийский рабочий".
«Сын начал от нее укрываться, но собака уже прихватила его за правую кисть руки. Подбежала хозяйка и буркнула: "Оборвался поводок"», – рассказала мама подростка, Елена Дорофеева.
Она подчеркнула, что женщина даже не спросила, как зовут мальчика и где он живет, хотя это было критически важно для выяснения прививочного статуса собаки.
Подросток сразу обратился в травмпункт, где ему обработали рану и начали курс антирабической вакцины, который продлится 90 дней. В полиции зарегистрировали сообщение о происшествии и начали поиски хозяйки собаки. По предварительным данным, это женщина 30–35 лет ростом около 160 см, одетая в темное. Сама собака описывается как темный питбуль или представитель схожей породы, возрастом около восьми месяцев.
«Хотелось бы, чтобы хозяйка вышла на связь, предоставила нам данные о том, вакцинирована собака или нет. Я понимаю, что собака была на поводке и сорвалась, но на ней не было намордника!» – отмечает мама пострадавшего.
В травмпункте ЦГБ Бийска сообщили, что только за последние три месяца с укусами собак обратились 65 человек.
13:01:17 28-12-2025
Население использует бойцовские породы как оружие. Запретить собак больше 15 кг.
15:49:39 28-12-2025
Гость (13:01:17 28-12-2025) Население использует бойцовские породы как оружие. Запретить... Ты видел бойцовские породы?
15:55:13 28-12-2025
Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. Моя бордер колли ненавидит детей. Почему? Соседские дети её дразнили!
16:44:53 28-12-2025
Гость (15:55:13 28-12-2025) Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. М... Где в статье хоть слово о том, что мальчик дразнил собаку? Ребенок шел из школы, собака без намордника сорвалась с поводка и укусила его. Не понятно, к чему ваша ремарка.
17:08:01 28-12-2025
Гость (15:55:13 28-12-2025) Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. М... Собак видел?? Часто не надо дразнить сами кидаются.
21:39:29 28-12-2025
Ребенок шел из школы, собака без намордника сорвалась с поводка и укусила его. Не понятно, к чему ваша ремарка
Потому что его собака ненавидит детей. Он сам сказал. Вот он заранее себе оправдание готовит. Собака его явно уже бросалась на детей, просто пока обходилось.
04:57:29 29-12-2025
такие собаки дол ны быть не только на поводке, но и в наморднике
11:40:42 29-12-2025
гость (04:57:29 29-12-2025) такие собаки дол ны быть не только на поводке, но и в наморд... А хозяева на учете. И карать строже. Пару уголовных дел с годовой отсидкой поставит мозги собачникам на место.