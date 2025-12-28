НОВОСТИПроисшествия

В Бийске собака бойцовской породы сорвалась с поводка и напала на подростка

Хозяйка животного ушла, не оказав помощь

28 декабря 2025, 11:30

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Девятиклассник Егор возвращался из школы, когда на него набросилась большая собака бойцовской породы, сорвавшаяся с поводка. Пес укусил юношу за кисть, после чего хозяйка, по словам пострадавшего, просто забрала животное и ушла, не оказав никакой помощи и не оставив контактов, сообщает "Бийский рабочий".

«Сын начал от нее укрываться, но собака уже прихватила его за правую кисть руки. Подбежала хозяйка и буркнула: "Оборвался поводок"», – рассказала мама подростка, Елена Дорофеева.

Она подчеркнула, что женщина даже не спросила, как зовут мальчика и где он живет, хотя это было критически важно для выяснения прививочного статуса собаки.

Подросток сразу обратился в травмпункт, где ему обработали рану и начали курс антирабической вакцины, который продлится 90 дней. В полиции зарегистрировали сообщение о происшествии и начали поиски хозяйки собаки. По предварительным данным, это женщина 30–35 лет ростом около 160 см, одетая в темное. Сама собака описывается как темный питбуль или представитель схожей породы, возрастом около восьми месяцев.

«Хотелось бы, чтобы хозяйка вышла на связь, предоставила нам данные о том, вакцинирована собака или нет. Я понимаю, что собака была на поводке и сорвалась, но на ней не было намордника!» – отмечает мама пострадавшего.

В травмпункте ЦГБ Бийска сообщили, что только за последние три месяца с укусами собак обратились 65 человек.

Гость

13:01:17 28-12-2025

Население использует бойцовские породы как оружие. Запретить собак больше 15 кг.

Ваши дети сначала дразнятсобак

15:49:39 28-12-2025

Гость (13:01:17 28-12-2025) Население использует бойцовские породы как оружие. Запретить... Ты видел бойцовские породы?

Гость

15:55:13 28-12-2025

Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. Моя бордер колли ненавидит детей. Почему? Соседские дети её дразнили!

Гость

16:44:53 28-12-2025

Гость (15:55:13 28-12-2025) Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. М... Где в статье хоть слово о том, что мальчик дразнил собаку? Ребенок шел из школы, собака без намордника сорвалась с поводка и укусила его. Не понятно, к чему ваша ремарка.

гость

17:08:01 28-12-2025

Гость (15:55:13 28-12-2025) Научите детей не дразнить собак, собаки не будут нападать. М... Собак видел?? Часто не надо дразнить сами кидаются.

гость

21:39:29 28-12-2025

Ребенок шел из школы, собака без намордника сорвалась с поводка и укусила его. Не понятно, к чему ваша ремарка

Потому что его собака ненавидит детей. Он сам сказал. Вот он заранее себе оправдание готовит. Собака его явно уже бросалась на детей, просто пока обходилось.

гость

04:57:29 29-12-2025

такие собаки дол ны быть не только на поводке, но и в наморднике

Гость

11:40:42 29-12-2025

гость (04:57:29 29-12-2025) такие собаки дол ны быть не только на поводке, но и в наморд... А хозяева на учете. И карать строже. Пару уголовных дел с годовой отсидкой поставит мозги собачникам на место.

