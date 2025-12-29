Жители Горно-Алтайска сообщают о нападении стаи бродячих собак в микрорайоне Заимка

Горожане неоднократно жаловались на опасную стаю в администрацию

29 декабря 2025, ИА Амител

Убитая собака в районе Заимка / Фото: "Республика Алтай в Telegram"

В Горно-Алтайске в микрорайоне Заимка стая бездомных и безнадзорных собак напала ночью на домашнее животное, находившееся на цепи. По словам местного жителя, опубликовавшего обращение в Telegram-канале "Республика Алтай", собаки сорвали цепь и растерзали его питомца.

Автор поста утверждает, что неоднократно жаловался на опасную стаю в администрацию, но ответные меры не были приняты. Он опасается, что следующей жертвой агрессивных животных могут стать люди, особенно дети, которые уже боятся подходить к остановке общественного транспорта из-за собак.

Житель просит помощи в огласке проблемы, надеясь, что это заставит местные власти обратить внимание на ситуацию и принять меры по отлову безнадзорных животных. На данный момент официальных комментариев от администрации Горно-Алтайска не поступало.

