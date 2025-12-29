Жители Горно-Алтайска сообщают о нападении стаи бродячих собак в микрорайоне Заимка
Горожане неоднократно жаловались на опасную стаю в администрацию
29 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
В Горно-Алтайске в микрорайоне Заимка стая бездомных и безнадзорных собак напала ночью на домашнее животное, находившееся на цепи. По словам местного жителя, опубликовавшего обращение в Telegram-канале "Республика Алтай", собаки сорвали цепь и растерзали его питомца.
Автор поста утверждает, что неоднократно жаловался на опасную стаю в администрацию, но ответные меры не были приняты. Он опасается, что следующей жертвой агрессивных животных могут стать люди, особенно дети, которые уже боятся подходить к остановке общественного транспорта из-за собак.
Житель просит помощи в огласке проблемы, надеясь, что это заставит местные власти обратить внимание на ситуацию и принять меры по отлову безнадзорных животных. На данный момент официальных комментариев от администрации Горно-Алтайска не поступало.
Ранее в Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака.
11:21:42 29-12-2025
Домашнее цепное животное само спровоцировало нападение. Бездомные собаки ни в чём не виноваты.
20:42:59 29-12-2025
Гость (11:21:42 29-12-2025) Домашнее цепное животное само спровоцировало нападение. Безд... Они родича спасти хотели от неволи с цепи снять, виноват хозяин который на цепь посадил. ( Я не дюша и никуда не перезжал)
12:26:20 29-12-2025
судя по стилю написания - Дюша переехал в ГАлтайцк.