Читайте пошаговую инструкцию и полезные советы

13 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFG612Ad

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Покупка квартиры без риелтора — способ сэкономить на комиссии агентства, которая обычно составляет 2–5% от стоимости жилья. В деньгах это может быть от 150 до 500 тысяч рублей, а в крупных городах — еще больше. Самостоятельно провести сделку вполне реально, особенно на вторичном рынке, где порядок действий уже понятен и отработан. Рассказываем, как купить квартиру без риелтора и на что обратить внимание.

Шаг 1. Поиск объекта

Ищите будущее жилье на крупных агрегаторах с фильтром "от собственника". Например, на realty.yandex.ru есть специальная метка — она позволяет исключить агентские объявления и выйти напрямую на владельца. Дополнительно проверяйте другие площадки, чтобы не пропустить альтернативные предложения и лучше понимать реальный диапазон цен.

Шаг 2. Первичный осмотр и переговоры

При осмотре квартиры задавайте конкретные вопросы: почему продаете, как давно владеете, есть ли обременения, прописаны ли другие лица. Поведение продавца, готовность показывать документы и отвечать на базовые вопросы многое говорят о чистоте сделки.

Торгуйтесь: без риелтора у продавца нет агентских расходов, и часть этой экономии можно направить на снижение цены. Важно аргументировать торг рыночными аналогами.

Шаг 3. Проверка юридической чистоты

Самостоятельная проверка включает:

выписку ЕГРН (собственник, обременения, история права);

проверку паспорта через сервис МВД;

справку о зарегистрированных лицах;

историю перехода права собственности (отсутствие подозрительных сделок и частых перепродаж);

согласие супруга, если квартира приобреталась в браке.

Для надежной проверки часто привлекают юриста по недвижимости — его услуги стоят 20–50 тысяч рублей, но позволяют снизить риск серьезных юридических проблем.

Шаг 4. Задаток и предварительный договор

После устной договоренности фиксируйте намерения письменно: подписывайте предварительный договор и передайте задаток (обычно 50–100 тысяч рублей или процент от стоимости). Важно четко прописывать условия возврата: если от сделки отказывается продавец, задаток возвращается в двойном размере.

Шаг 5. Сбор документов и основная сделка

Для регистрации сделки необходимы: паспорта сторон, договор купли-продажи (три экземпляра), выписка ЕГРН, квитанция об уплате госпошлины. Подача документов через МФЦ возможна самостоятельно и без комиссии. На этом этапе важно проверить корректность всех данных до подписания.

Шаг 6. Расчет с продавцом

Используйте безопасные схемы расчета: аккредитив (деньги хранятся в банке и раскрываются после регистрации) или банковскую ячейку (доступ после предъявления зарегистрированного договора). Наличные "из рук в руки" несут повышенные риски, их используют реже.

Если продают долю, в сделке участвует несовершеннолетний, квартиру продают по доверенности или у объекта сложная наследственная история, нужен нотариус. В остальных случаях стороны могут обратиться к нему по договоренности — например, чтобы дополнительно защитить сделку и снизить риски.

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