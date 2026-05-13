Как купить квартиру без риелтора?
Читайте пошаговую инструкцию и полезные советы
13 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFG612Ad
Покупка квартиры без риелтора — способ сэкономить на комиссии агентства, которая обычно составляет 2–5% от стоимости жилья. В деньгах это может быть от 150 до 500 тысяч рублей, а в крупных городах — еще больше. Самостоятельно провести сделку вполне реально, особенно на вторичном рынке, где порядок действий уже понятен и отработан. Рассказываем, как купить квартиру без риелтора и на что обратить внимание.
Шаг 1. Поиск объекта
Ищите будущее жилье на крупных агрегаторах с фильтром "от собственника". Например, на realty.yandex.ru есть специальная метка — она позволяет исключить агентские объявления и выйти напрямую на владельца. Дополнительно проверяйте другие площадки, чтобы не пропустить альтернативные предложения и лучше понимать реальный диапазон цен.
Шаг 2. Первичный осмотр и переговоры
При осмотре квартиры задавайте конкретные вопросы: почему продаете, как давно владеете, есть ли обременения, прописаны ли другие лица. Поведение продавца, готовность показывать документы и отвечать на базовые вопросы многое говорят о чистоте сделки.
Торгуйтесь: без риелтора у продавца нет агентских расходов, и часть этой экономии можно направить на снижение цены. Важно аргументировать торг рыночными аналогами.
Шаг 3. Проверка юридической чистоты
Самостоятельная проверка включает:
- выписку ЕГРН (собственник, обременения, история права);
- проверку паспорта через сервис МВД;
- справку о зарегистрированных лицах;
- историю перехода права собственности (отсутствие подозрительных сделок и частых перепродаж);
- согласие супруга, если квартира приобреталась в браке.
Для надежной проверки часто привлекают юриста по недвижимости — его услуги стоят 20–50 тысяч рублей, но позволяют снизить риск серьезных юридических проблем.
Шаг 4. Задаток и предварительный договор
После устной договоренности фиксируйте намерения письменно: подписывайте предварительный договор и передайте задаток (обычно 50–100 тысяч рублей или процент от стоимости). Важно четко прописывать условия возврата: если от сделки отказывается продавец, задаток возвращается в двойном размере.
Шаг 5. Сбор документов и основная сделка
Для регистрации сделки необходимы: паспорта сторон, договор купли-продажи (три экземпляра), выписка ЕГРН, квитанция об уплате госпошлины. Подача документов через МФЦ возможна самостоятельно и без комиссии. На этом этапе важно проверить корректность всех данных до подписания.
Шаг 6. Расчет с продавцом
Используйте безопасные схемы расчета: аккредитив (деньги хранятся в банке и раскрываются после регистрации) или банковскую ячейку (доступ после предъявления зарегистрированного договора). Наличные "из рук в руки" несут повышенные риски, их используют реже.
Если продают долю, в сделке участвует несовершеннолетний, квартиру продают по доверенности или у объекта сложная наследственная история, нужен нотариус. В остальных случаях стороны могут обратиться к нему по договоренности — например, чтобы дополнительно защитить сделку и снизить риски.
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18:34:47 13-05-2026
Сейчас еще проще иди в мфц и там тебе асе скажут и сделают.Удачи всем.
18:39:10 13-05-2026
Ответ: легко и без лишних трат!
20:37:02 13-05-2026
это прокладка - не нужная и дорогая.. ни за что не отвечающая если будут проблемы по итогу
10:01:08 14-05-2026
Через расчетный счёт нотариуса тоже можно продать. Снять деньги можно будет только после завершения регистрации. Мы так делали, когда были собственники в долях и продавали тоже для людей в долях. Открывать кучу аккредитивов это дорого. Подходи больше когда 1 собственник и 1 продавец. Риэлтеры вообще никогда не понимал зачем нужны. Чтобы забить 98% объявлений своими и наткнуться на собственников сложнее.
Ещё всякие сценки любят разыгрывать с липовыми покупателями. Только заключите договор. Фи
10:12:33 14-05-2026
Гость (10:01:08 14-05-2026) Через расчетный счёт нотариуса тоже можно продать. Снять ден... Если риэлтер хочет поучаствовать в продаже вашей квартиры - просто пусть покупает у вас эту квартиру за указанную вами сумму, а дальше уже пусть сам ищет клиентов на теперь уже свою квартиру и зарабатывает на этом.
Во всех других случаях риэлтер может выращивать бамбук и курить его за обе щеки абсолютно бесплатно.
15:50:38 14-05-2026
Гость (10:12:33 14-05-2026) Если риэлтер хочет поучаствовать в продаже вашей квартиры - ... Да-да. Я указал стоимость однушки на Южном в 12 млн- пусть покупает! И поделом!