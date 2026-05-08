Как в Барнауле отметят День Победы? Смотрите трансляцию в МАКС-канале amic.ru

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08 мая 2026, 20:48, ИА Амител

Празднование 9 Мая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Команда amic.ru будет в течение всего дня освещать в своем МАКС‑канале самые интересные события празднования Дня Победы в Барнауле.

В краевой столице отметят 81‑летие Победы в Великой Отечественной войне — программа обещает быть насыщенной. Горожан ждут: шествие "Бессмертного полка", красочные салюты, праздничные концерты, выставка ретроавтомобилей, танцы — в том числе традиционные вальсы — и множество других тематических мероприятий.

9 мая основные праздничные мероприятия в честь Дня Победы развернутся в центре Барнаула. День начнется с традиционного возложения цветов на Мемориале Славы.

В 10:00 на площади Советов пройдет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона — в параде примут участие 22 расчета. Затем по маршруту проследует колонна ретроавтомобилей военного времени, после чего стартует шествие "Бессмертного полка". В 13:00 на центральном проспекте города даст старт краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".

Главная праздничная площадка этого года — набережная реки Оби. Программа здесь откроется в 11:00 региональным спортивным фестивалем "Сила Победы". С 16:00 начнется серия концертов: выступления детских творческих коллективов с программой "Мир, который нужен мне", концерты творческих коллективов ДК "Центральный", а также программа "Песни нашей Победы" от культурного центра ГУ МВД России.

В 19:00 стартует молодежная программа "Мы помним, мы гордимся", а в 21:00 начнется вечерний концерт "Помним. Славим. Гордимся". Праздничный день завершится салютом Победы в 22:00.

В этом году в Барнауле при организации мероприятий ко Дню Победы особое внимание уделят мерам безопасности. В связи с этим утвержден достаточно обширный перечень предметов, запрещенных к проносу на праздничные площадки. Ознакомиться с полным списком можно в материале amic.ru.



