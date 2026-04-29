"Все традиционно". Власти обсудили, как пройдет День Победы в Барнауле

В этом году основной площадкой станет набережная Оби. Там устроят салют

29 апреля 2026, 10:35, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле готовятся к масштабному празднованию Дня Победы. В этом году в городе запланировано более 100 мероприятий — от официальных церемоний до концертов и спортивных акций. Подготовку к мероприятию обсудили 28 апреля на заседании оргкомитета "Победа", которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Если коротко: программа мало будет чем отличаться от прошлогодних, но основные события перенесли на набережную Оби, где устроят красивый салют в честь 81-летия Победы.

Начнется все с мемориала

Праздничные события 9 мая стартуют в 09:00 с возложения цветов на Мемориале Славы. В церемонии примут участие представители власти, ветераны, общественные организации и военно-патриотические объединения. После этого ветеранов доставят на площадь Советов, где в 10:00 начнется торжественное построение войск Барнаульского гарнизона.

О подготовке праздника губернатору доложил заместитель администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов. По его словам, в параде примут участие более 1,6 тысячи человек — это 23 парадных расчета, а также сводный оркестр Росгвардии, МВД и МЧС.

Кроме того, по традиции в шествии задействуют школьников: в колонне пройдут более 500 учащихся из 14 школ города. Завершится парад прохождением ретроавтомобилей военного времени. Генеральная репетиция пройдет 7 мая с 19:00 до 21:00 на площади Советов.

"Бессмертный полк"

Сразу после парада начнется шествие "Бессмертного полка". Старт колонны — на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина.

Маршрут будет организован по нескольким направлениям: участники пройдут по обеим сторонам проспекта Ленина и по улице Молодежной, после чего колонна проследует вдоль трибун на площади Советов и завершит движение в районе улицы Димитрова.

Для безопасности участников создадут специальную зону с контрольно-пропускными пунктами. Вход будет организован через три основные точки:

— пересечение Брестской и проспекта Ленина;

— пересечение Молодежной и проспекта Социалистического;

— пересечение Молодежной и проспекта Ленина.

В зоне ограничат работу организаций и запретят пронос ряда предметов. Для участников подготовят шесть пунктов выдачи воды — около девяти тысяч бутылок, а также установят кулеры и биотуалеты. За порядком будут следить более 600 волонтеров, включая около 100 волонтеров-медиков, и пять бригад скорой помощи.

Спорт и молодежные акции

В 13:00 на центральных улицах города пройдет краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". В нем традиционно участвуют более трех тысяч человек. Также запланирован марафон "Белые журавли": школьники пройдут по проспекту Ленина с портретами ветеранов.

Концерты на набережной и салют

Основная праздничная программа развернется на набережной Оби. С 16:00 до 22:00 здесь пройдут концерты и массовые мероприятия. Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00 — его запустят с акватории реки Оби.

Параллельно праздничные программы пройдут во всех районах Барнаула, где также запланированы фейерверки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил, что обычно салют проходил на площади Сахарова, но в этом году его запустят с набережной Оби.

Безопасность и памятники

К празднику в городе приведут в порядок все 119 памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. С 30 апреля по 12 мая они будут находиться под круглосуточной охраной.

Виктор Томенко отметил, что формат мероприятий в целом останется традиционным.

«Все достаточно традиционно, как обычно делаем. В этих традициях и наша сила, и память», — подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

По оценкам властей, участие в "Бессмертном полке" ежегодно растет — в прошлом году в колонне прошли около 30 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше участников.