"Все традиционно". Власти обсудили, как пройдет День Победы в Барнауле
В этом году основной площадкой станет набережная Оби. Там устроят салют
29 апреля 2026, 10:35, ИА Амител
В Барнауле готовятся к масштабному празднованию Дня Победы. В этом году в городе запланировано более 100 мероприятий — от официальных церемоний до концертов и спортивных акций. Подготовку к мероприятию обсудили 28 апреля на заседании оргкомитета "Победа", которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Если коротко: программа мало будет чем отличаться от прошлогодних, но основные события перенесли на набережную Оби, где устроят красивый салют в честь 81-летия Победы.
Начнется все с мемориала
Праздничные события 9 мая стартуют в 09:00 с возложения цветов на Мемориале Славы. В церемонии примут участие представители власти, ветераны, общественные организации и военно-патриотические объединения. После этого ветеранов доставят на площадь Советов, где в 10:00 начнется торжественное построение войск Барнаульского гарнизона.
О подготовке праздника губернатору доложил заместитель администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов. По его словам, в параде примут участие более 1,6 тысячи человек — это 23 парадных расчета, а также сводный оркестр Росгвардии, МВД и МЧС.
Кроме того, по традиции в шествии задействуют школьников: в колонне пройдут более 500 учащихся из 14 школ города. Завершится парад прохождением ретроавтомобилей военного времени. Генеральная репетиция пройдет 7 мая с 19:00 до 21:00 на площади Советов.
"Бессмертный полк"
Сразу после парада начнется шествие "Бессмертного полка". Старт колонны — на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина.
Маршрут будет организован по нескольким направлениям: участники пройдут по обеим сторонам проспекта Ленина и по улице Молодежной, после чего колонна проследует вдоль трибун на площади Советов и завершит движение в районе улицы Димитрова.
Для безопасности участников создадут специальную зону с контрольно-пропускными пунктами. Вход будет организован через три основные точки:
— пересечение Брестской и проспекта Ленина;
— пересечение Молодежной и проспекта Социалистического;
— пересечение Молодежной и проспекта Ленина.
В зоне ограничат работу организаций и запретят пронос ряда предметов. Для участников подготовят шесть пунктов выдачи воды — около девяти тысяч бутылок, а также установят кулеры и биотуалеты. За порядком будут следить более 600 волонтеров, включая около 100 волонтеров-медиков, и пять бригад скорой помощи.
Спорт и молодежные акции
В 13:00 на центральных улицах города пройдет краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". В нем традиционно участвуют более трех тысяч человек. Также запланирован марафон "Белые журавли": школьники пройдут по проспекту Ленина с портретами ветеранов.
Концерты на набережной и салют
Основная праздничная программа развернется на набережной Оби. С 16:00 до 22:00 здесь пройдут концерты и массовые мероприятия. Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00 — его запустят с акватории реки Оби.
Параллельно праздничные программы пройдут во всех районах Барнаула, где также запланированы фейерверки.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил, что обычно салют проходил на площади Сахарова, но в этом году его запустят с набережной Оби.
Безопасность и памятники
К празднику в городе приведут в порядок все 119 памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. С 30 апреля по 12 мая они будут находиться под круглосуточной охраной.
Виктор Томенко отметил, что формат мероприятий в целом останется традиционным.
«Все достаточно традиционно, как обычно делаем. В этих традициях и наша сила, и память», — подчеркнул губернатор Виктор Томенко.
По оценкам властей, участие в "Бессмертном полке" ежегодно растет — в прошлом году в колонне прошли около 30 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше участников.
10:55:15 29-04-2026
"Все традиционно" --- ну в Москве уже не совсем традиционно
11:13:20 29-04-2026
Гость (10:55:15 29-04-2026) "Все традиционно" --- ну в Москве уже не совсем традиционно... Традиция проводить парады на 9-е мая появилась с распадом ссср. До этого парадов не было. Только на 7-е ноября.
11:26:08 29-04-2026
Гость (11:13:20 29-04-2026) Традиция проводить парады на 9-е мая появилась с распадом сс... Парады, посвящённые Дню Победы, начали проводиться 9 мая 1965 года — это был второй парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В тот год он был приурочен к 20-летию Победы.
В дальнейшем парады Победы проводились в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах. После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до 1995 года.
9 мая 1995 года состоялся первый парад в честь 50-летия Победы в современной России. Он состоял из двух частей: исторической — на Красной площади с участием ветеранов, и смотра войск и военной техники — на Поклонной горе. В том же году был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в соответствии с которым военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
11:38:30 29-04-2026
Гость (11:13:20 29-04-2026) Традиция проводить парады на 9-е мая появилась с распадом сс... Буржуины, захватив власть, первым делом запретили 7 Ноября.
11:04:53 29-04-2026
А кашу с тушенкой дадут? Очень вкусная каша.
12:38:38 29-04-2026
"Все традиционно"
И всё так чинно-благородно! По-старому! (с)
17:40:23 29-04-2026
"Все достаточно традиционно, как обычно делаем" - 8го закупаем мясо и кому чего еще надо то чего 9го низззя, и едем на дачу/природу, потому что в городе будет стандартная скукотищщща.
19:49:08 29-04-2026
Гость (17:40:23 29-04-2026) "Все достаточно традиционно, как обычно делаем" - 8го закупа... А на дачах от вашего ора будет очень весело! Старшее поколение вообще на дачи в праздники и выходные не ездит т. к.вы достали уже своими пьянками
08:33:39 30-04-2026
Гость (19:49:08 29-04-2026) А на дачах от вашего ора будет очень весело! Старшее ... Так не орите и неадекватов с собой не берите и приедут обратно к вам ваши бабки с дедами.